«Кукурузнику» нашли замену

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Самолет, который заменит Ан-2, получил название «Байкал» 

РИА Новости 2 часа назад
Новый легкий многоцелевой самолет ТВС-2ДТС, который должен заменить устаревший парк Ан-2, получил название "Байкал", заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы приняли сегодня окончательное решение по проекту небольшого самолёта на замену Ан-2…. Мы договорились, что он будет называться "Байкал", — сказал министр журналистам.
По его словам, у нового самолета есть хороший экспортный потенциал.
"Рассчитываем, что тот иностранный двигатель, который сегодня закладывается, будет локализован, и, таким образом, решим… задачи импортозамещения", — добавил Мантуров.
ТВС-2ДТС — легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С. А. Чаплыгина для замены Ан-2, который эксплуатируется сегодня региональной авиацией. Новый самолет планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.
Одним из требований к самолету является возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, а также воду и лед. Судно оснащается турбовинтовым двигателем TPE331-12UAN американской компании Honeywell.
Серийное производство самолета должно начаться в 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ), а первым эксплуатантом станет якутская авиакомпания "Полярные авиалинии".
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