«Кукурузнику» нашли замену

Самолет, который заменит Ан-2, получил название «Байкал»

Денис Мантуров. Новый легкий многоцелевой самолет ТВС-2ДТС, который должен заменить устаревший парк Ан-2, получил название "Байкал", заявил глава Минпромторга РФ

"Мы приняли сегодня окончательное решение по проекту небольшого самолёта на замену Ан-2…. Мы договорились, что он будет называться "Байкал", — сказал министр журналистам.

По его словам, у нового самолета есть хороший экспортный потенциал.

"Рассчитываем, что тот иностранный двигатель, который сегодня закладывается, будет локализован, и, таким образом, решим… задачи импортозамещения", — добавил Мантуров.

ТВС-2ДТС — легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С. А. Чаплыгина для замены Ан-2, который эксплуатируется сегодня региональной авиацией. Новый самолет планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России , решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.

Одним из требований к самолету является возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, а также воду и лед. Судно оснащается турбовинтовым двигателем TPE331-12UAN американской компании Honeywell.