Бензиновый шок: кто виноват в росте цен

Россияне винят в росте цен на бензин правительство и нефтяные компании. Чтобы укротить цены на бензин, власти уже вынуждены были пойти на снижение акцизов. Глава правительства Дмитрий Медведев даже призвал компании «не быть эгоистами». До конца года цены на бензин продолжат умеренный рост, считают эксперты.

«Ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо предполагают 83% опрошенных», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Уточняется, что 51% водителей автомобилей говорят о возникновении финансовых трудностей из-за повышения цен. При этом 66% респондентов объясняют рост цен экономической политикой страны.

Ответственными за текущую ситуацию россияне считают нефтяные компании (46%), правительство (40%) и владельцев автозаправочных станций (19%). Кроме того, 78% опрошенных ожидают дальнейшего увеличения цен на топливо.

В мае цены на бензин в России выросли на 5,6% по отношению к июлю, отчитался во вторник Росстат . С начала года цены подскочили на 7,2%, а к маю прошлого года вообще на 11,3%.

Пока статистическое ведомство не опубликовало данные о средних ценах за прошедший месяц, но на 28 мая стоимость литра марок АИ-92,95 и 98 составляла 42,8 руб. В апреле литр в среднем стоил 40,3 руб.

В сравнении с 25 декабря 2017 года средняя по России цена дизтоплива выросла на 8,4%, бензина Регуляр-92 — на 8,1%. Потребительская инфляция с начала 2018 года была на порядок ниже и составила 1,6%, подчеркивается в обзоре независимого агентства «Аналитика товарных рынков».

Накануне стало известно, что правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тыс. рублей за тонну соответственно не с 1 июля, а с 1 июня. Кабинет министров был вынужден пойти на эту меру несмотря на то, что она лишит бюджет порядка 140 млрд рублей. Кроме того, было отменено запланированное на 1 июля повышение акцизов примерно на 600–700 рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 июня поручил своему профильному заместителю Дмитрию Козаку не ослаблять контроль за ситуацией с ценами на бензин.

«Я просил бы не только следить за развитием ситуации, но и следить за тем, чтобы договоренности полностью соблюдались», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Кроме того, глава правительства поручил «в случае необходимости готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договоренности соблюдались, чтобы цены были стабильные, а в определенных случаях чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция».

«В такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизм», — заявлял Медведев.

«Тем более, мы понимаем: норма прибыли в разных отраслях разная, и мы понимаем, где эта норма выше», — добавил он.

Как поясняет Иван Капустянский , ведущий аналитик Forex Optimum, рост стоимости бензина в России — последствие повышения стоимости бензина в других станах, куда в том числе экспортируют свои нефтепродукты российские компании. Так, если нефть дорожает за границей, то ее начинают активно продавать, поэтому и не хватает нефтепродуктов обеспечить внутренний рынок.

«С ростом цен на нефть возросла и стоимость экспорта нефти из России. Стране выгодно увеличивать именно объемы экспорта, чем реализовывать на внутреннем рынке. С начала текущего года в первые два месяца доходы от экспорта выросли на 27,8%», — отмечает Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

При этом хотя правительство и отреагировало на ситуацию и пообещало снизить акцизы на бензин, но окажут ли эти действия необходимый эффект, пока не понятно, считает Иван Капустянский.

«Есть вероятность, что компании еще больше нарастят продажу за рубеж.

Если принятые меры правительством для стабилизации роста цен на бензин не сработают, не исключено, что государство повысит экспортные пошлины на топливо. К подобным мерам уже прибегали в 2011 году», — говорит эксперт.

Как утверждают эксперты из агентства «Аналитики товарных рынков», повышение экспортной пошлины на дизтопливо в два раза потенциально может остановить рост цен на АЗС. «В случае автобензина целесообразна 90%-ная экспортная пошлина. Ее введение снизит экспортный паритет для товара Московского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) в рублях за литр +5 руб. до 42,2 руб. /л. Это ниже актуальной розничной цены бензина Регуляр-92 на большинстве московских АЗС», — поясняют они.

Впрочем, даже если меры правительства сработают, это может лишь уменьшить скорость роста цен на бензин.