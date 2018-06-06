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Бензин продолжает дорожать в Нижнем Новгороде
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Бензин продолжает дорожать в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 6 июня 2018
Фото: Vgoroden.ru
Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках Нижнего Новгорода продолжают расти. Об этом сообщает Нижегородское УФАС России в среду, 6 июня.
По данным мониторинга от 5 июня, средняя цена на АИ-92 составляет 41,24 рубля за литр, АИ-95 — 44,08 рубля за литр, дизельное топливо — 43,64 рубля за литр.
Еще в конце марта 2018 года бензин марки АИ-92 можно было приобрести за 37,81 рубля, АИ-95 — за 40,58 рубля, ДТ — за 39,58 рубля за литр.
За год цены на 92-й бензин повысились на 5,54 рубля. Стоимость топлива марки АИ-95 выросла на 5,3 рубля, дизельного топлива — на 6,61 рубля.
Напомним, Медведев объяснил причины роста цен на бензин.
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