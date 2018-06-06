Безработица и бедность: чем грозит пенсионная реформа

Если повысить пенсионный возраст на пять лет, что, скорее всего, и сделает правительство, то доходы населения снизятся на 41 млрд рублей в первый же год реформы. Кроме того, обострится проблема безработицы среди молодежи. В итоге пенсионная реформа обойдется стране снижением ВВП, предупреждают эксперты.

Институт актуальной экономики посчитал экономические последствия повышения пенсионного возраста в России . Для расчета был взята пенсионная планка, при которой мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет (сейчас — 60), а женщины — в 63 года вместо нынешних 55 лет. Такой вариант сейчас в правительстве считается приоритетным. Повышение будет проходить поэтапно, по полгода ежегодно, на протяжении 10 лет.

По данным Росстата, в прошлом году в России проживало 918,3 тыс. мужчин и 1,166 млн женщин предпенсионного возраста. Итого за год на пенсию выходит в среднем 2 млн человек. Средняя пенсия, по данным ПФР, составляет сейчас 13,7 тыс. руб.

Снижение покупательной способности

Исходя из этих данных, в первый же год повышения пенсионного возраста россияне предпенсионного возраста недополучат 41,1 млрд рублей.

«Повышение пенсионного возраста означает недополучение людьми значительных сумм, что ведет к снижению покупательной способности, которая тянет за собой спад спроса на товары массового потребления. В результате возникает цепная реакция, осложняющая выход отечественной экономики из затяжного кризиса», — говорится в исследовании института.

Повышение пенсионного возраста не только снизит доходы части россиян, но и усилит проблемы с молодежной безработицей, считают эксперты. По данным Росстата за 2017 год, работающие пенсионеры составляют 34,5% от всех работников. Причем больше всего среди работников женщин начального пенсионного возраста (55 — 59 лет): 11,9%. Мужчины в возрасте 60 — 64 года составляют 7,1% от общего числа работников. В последующих возрастных категориях доля работающих пенсионеров снижается.

При этом уже сейчас безработица среди молодежи (в возрасте до 25 лет) составляет 18,7%. То есть безработным в этой возрастной категории считается почти каждый пятый, тогда как в среднем по стране безработица колеблется возле отметки 5%.

«Повышение пенсионного возраста обойдется экономике от 0,5% до 1,5% в год в зависимости от цен на углеводороды», — предупреждают эксперты Института актуальной экономики.

Они признают необходимость проведения пенсионной реформы и называют оптимальным вариант повышения пенсионного возраста на полгода каждый год. Хотя ранее обсуждались и менее жесткие алгоритмы повышения пенсионного возраста — по три месяца ежегодно. В любом случае авторы исследования считают, что необходимо снизить риски негативных последствий пенсионной реформы для граждан и для экономики в целом. Для этого необходимо соблюдение ряда условий.

«Во-первых, экономика страны на протяжении минимум трех лет должна показывать темпы роста, не отстающие от среднемировых более чем на 1 п. п.», — отмечают эксперты.

Германии , например, многие негативные последствия повышения пенсионного возраста (такие, как, например, снижение покупательной способности населения) компенсируются ускоряющимся ростом экономики. Не говоря уже о развитой системе добровольного пенсионного страхования.

Хорошо быть француженкой на пенсии

Во-вторых, негативные социальные последствия от реформы будут смягчены, если возраст дожития у мужчин поднимется до 19 лет, а у женщин составит не менее 22 лет.

Сейчас в среднем по России возраст дожития у мужчин составляет 16,08 лет, а у женщин — 25,8 лет.

Эксперты предлагают ориентироваться на страны ЕС , в которых возраст дожития намного выше, чем в России.

В Германии возраст дожития для мужчин составляет 19,4 года, а для женщин — 22,8 года, в Норвегии — 17,9 и 21,8 года соответственно, в Австрии — 19,9 и 25,4, в Бельгии — 21,1 и 25,8, во Франции (европейский лидер) — 23 года для мужчин и 27,2 года для женщин. То есть возраст дожития у российских женщин находится на хорошем европейском уровне, а у мужчин значительно отстает.

Заключительным этапом реформы, отмечают эксперты, может стать выравнивание пенсионного возраста у мужчин и женщин, но эта проблема следующего десятилетия.

В России отчетливо прослеживается динамика увеличения доли пенсионеров в населении страны. По данным Росстата по состоянию на 1 января 2011 года, на 1000 человек населения приходилось в среднем 292,7 пенсионера, в 2015-м — уже 304,2 пенсионера, на 1 января 2018 году на 1000 работников приходилось 313,7 пенсионера.

Растут не только относительные, но и абсолютные показатели: в 2011 году пенсию по старости получали 32 млн 462 тыс. человек, в начале 2018 года таких было уже 36 млн 336 тыс. человек. Численность населения в трудоспособном возрасте при этом снижается. В 2011 году 87 млн 847 тыс. человек находились в трудоспособном возрасте, а к 2018 году таких осталось только 83 млн 224 тыс. человек.

Россияне не хотят на пенсию

Как следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) , только 9% россиян одобряют идею повышения пенсионного возраста в России.

Хотя более четверти (28%) признают, что нынешние пороги выхода на пенсию занижены.

В начале мая премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство в кратчайшие сроки подготовит законопроект о повышении пенсионного возраста и внесет его на рассмотрение депутатов Госдумы . А вице-премьер Татьяна Голикова уточняла, что пенсионная реформа в России может начаться уже в 2019 году. По словам пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, повышение пенсионного возраста обсуждается на совещаниях у премьера «последние полгода минимум».