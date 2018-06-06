Загородные дома в Подмосковье стремительно дешевеют

Загородные дома в Подмосковье подешевели на треть

За год к июню 2018-го загородные дома в новых поселках по Дмитровскому, Киевскому, Минскому, Новорижскому и Рублево-Успенскому направлениям Подмосковья в среднем потеряли в цене 33 процента. Об этом говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в «Дом» в среду, 6 июня.

По данным аналитиков, за 12 месяцев средняя стоимость загородных объектов снизилась с 99 миллионов до 67 миллионов рублей. Абсолютным ценовым антилидером стала Новая Рига , где среднестатистический дом подешевел на 52 процента, со 114 миллионов до 54 миллионов рублей. Эксперты отмечают, что уменьшение бюджета покупки затронуло практически все направления, кроме Киевского, где за последний год стоимость домовладений не поменялась.

Одновременно с падением цен наблюдается уменьшение средней площади выставленных на продажу объектов: за год она сократилась на 11 процентов, с 555-ти до 491 квадратного метра.

«При этом на Рублево-Успенском шоссе по-прежнему предлагаются самые просторные коттеджи, которые в среднем в два раза больше, чем объекты на всем загородном рынке столичного региона», — указывают в «Метриум».

Ранее сообщалось, что за последние пять лет спрос на первичную загородную недвижимость в Московской области снизился на 28 процентов. За первый квартал 2018-го в регионе продали 3,3 тысячи загородных объектов, большинство из них (60 процентов) — участки без подряда.