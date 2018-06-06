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Власти Бразилии обеспокоены ростом цен на топливо
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Власти Бразилии обеспокоены ростом цен на топливо 

Вести Экономика 35 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 июня — «Вести. Экономика». Власти Бразилии обеспокоены ростом цен на топливо и проведут публичные консультации по частоте корректировки цен на топливо.
Национальное агентство нефти, газа и биотоплива (ANP) Бразилии проведет общественные консультации относительно частоты изменения цен на топливо, сообщил регулятор.
Консультации состоятся с 11 июня по 2 июля, сообщило РИА «Новости».
Цены на топливо стали ранее причиной забастовки дальнобойщиков, практически парализовавшей движение в стране на несколько дней. Водители требовали изменения принципов ценообразования и отставки главы государственной Petrobras. В результате президент Бразилии Мишел Темер решил уступить требованиям водителей и снизил цены на дизельное топливо. Позже глава Petrobras Педро Паренту подал в отставку.
В России и США также растут цены на бензин.
Если с 1 января по 2 апреля бензин подорожал только на 0,5% (дизтопливо — на 0,1%) и до 2 апреля цены оставались на одном уровне 11 недель подряд, то с 9 апреля цены на автомобильное топливо растут еженедельно примерно на 1,5%. В апреле цена превысила психологическую отметку 40 руб. за литр, а к 14 мая преодолен новый рубеж в 42 руб., по данным Росстата, как сообщали ранее «Вести. Экономика».
По мнению менеджмента «Роснефти», предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 г. экспортных пошлин, которые защищают внутренний рынок, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в 1,5 раза.
США попросили ОПЕК нарастить добычу из-за высоких цен на бензин, которые в США достигли трехлетнего максимума, сообщает Bloomberg.
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