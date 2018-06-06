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Россияне назвали виновных в росте цен на бензин
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Россияне назвали виновных в росте цен на бензин 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ТАСС
ВЦИОМ спросил у россиян, кто, по их мнению, виноват в недавнем росте цен на бензин. Значительное повышение цен на топливо ощутили 64% респондентов, а среди автовладельцев процент еще выше — 79. 1 процент опрошенных отметил снижение стоимости топлива.
«ФедералПресс» напоминает, что за последние два месяца цены на бензин в России выросли на 7,3%. В частности, литр АИ-92 стал дороже на 7,7%, литр дизтоплива — на 7,9%.
83% респондентов опасаются, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение. Финансовые трудности предчувствуют больше половины автолюбителей.
В росте цен на бензин россияне нефтяные компании (46%), правительство (40%) и владельцев автозаправок (19%). 12% опрошенных возложили ответственность на президента Владимира Путина, 10% россиян считают, что виноваты западные санкции. 9% респондентов винят Государственную Думу и Совет Федерации.
66 процентов россиян назвали экономическую политику властей главной причиной роста цен. Почти 80 процентов уверены, что рост цен на бензин продолжится. В обратном уверены лишь 5 процентов.
Телефонный опрос проводился ВЦИОМ 27 — 28 мая. В нем приняли участие около 2 тыс. человек старше 18 лет.
Как ранее писал «ФедералПресс», премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку не ослаблять контроль за ситуацией с ценами на топливо. Он предупредил производителей бензина о недопустимости эгоизма при нынешнем положении дел.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, чтобы цена на бензин летом не росла Медведев потребовал не ослаблять контроль за ценами на бензин Подражая Травникову. Врио губернатора Кузбасса Цивилев выступил с обращением к населению
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