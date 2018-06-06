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Миру предсказали новый глобальный кризис
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Всемирный банк предрек новый финансовый кризис 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Современное состояние экономики таково, что она, наконец-то избавившись от наследия глобального финансового кризиса прошлого десятилетия, может снова перейти в рецессию, говорится в обзоре Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».
Исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан пишет, что в июне 2018 года мировая экономика, похоже, избавляется от наследия глобального финансового кризиса прошлого десятилетия — в половине стран мира наблюдается рост, а синхронное его восстановление может привести к еще более быстрому росту в ближайшем будущем. Все прогнозы на 2018 и 2019 годы отражают оптимизм в этом отношении, говорится в докладе.
Такая ситуация сложилась «по правильным причинам», пишет Девараджан: рост инвестиций и торговли, которые снижались ранее, возросли, в США, Европе и Японии снизилась безработица, инфляция не показала сильного роста.
Однако среднесрочные перспективы говорят о другом, отмечает Всемирный банк.
«Протекционистские угрозы сгущают тучи над будущим ростом. Если эти угрозы приведут к торговым войнам, последствия могут быть разрушительными», — пишет Девараджан.
Даже если этого не произойдет, отмечает он, неопределенность в отношении экономической политики ослабляет настроения инвесторов. Кроме того, внезапное ужесточение денежно-кредитной политики в США приведет к всплеску процентных ставок, что стимулирует финансовые рынки — а это вызовет замедление экономики, особенно в странах с высокой задолженностью, пишет Всемирный банк.
ВБ опасается дефолта развивающихся экономик, наращивания задолженности государственного и частного секторов, где долг превысил показатели 2009 года.
Банк напоминает, что в 1975 году был нефтяной кризис, в 1980-х — долговой кризис в Латинской Америке, в 1990-х случился азиатский финансовый кризис, а в 2007-2009 годах — глобальный финансовый кризис. Таким образом, примерно каждое десятилетие происходит новый кризис, пишет ВБ, отмечая, что с момента последнего из них прошло как раз 10 лет.
«Хотя нынешний рост кажется надежным, потенциальный рост будет ниже. Основные факторы, такие как демография (сокращение предложения рабочей силы во многих крупных странах) и наследие низкого роста инвестиций в прошлом, способствуют этому ограниченному потенциальному росту. Риски, описанные выше, означают, что фактический рост может быть еще ниже», — отмечает Девараджан.
По его мнению, сейчас как никогда раньше нужны институциональные реформы, которые сделают труд более продуктивным и улучшат бизнес-климат для увеличения инвестиций.
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