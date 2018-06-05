Майский рост цен на бензин в пять раз превысил годовую инфляцию

В мае лишь за месяц цены на бензин в пять раз обогнали уровень годовой инфляции. В целом с начала 2018 года топливо в России подорожало на 7,2%. Правительство уже договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать стоимость горючего на уровне 30 мая, а также снизить акцизы с 1 июня. Аналитики ожидают отдачу от мер кабмина не ранее, чем через два или три месяца. Что происходит на топливно-энергетическом рынке — в материале RT.

Согласно последним данным Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. В годовом выражении (май 2018 к маю 2017 года) этот показатель составил 11,3%. В целом с начала года топливо подорожало на 7,2%.

Примечательно, что майская инфляция в России составила 0,4%, в годовом выражении — 2,4%.

Таким образом, за месяц стоимость топлива почти в пять раз превысила уровень темпов роста потребительских цен за год.

По состоянию на 28 мая средняя цена бензина Аи-92 составляла 41,09 рубля за литр, Аи-95 — 44,06 рубля, Аи-98 — 49,06 рубля. За литр дизельного топлива в среднем продавцы просили 43,91 рубля.

«Это связано с тем, что, с одной стороны, мы наблюдаем заметное удорожание нефти, с другой — рубль остался достаточно слабым. Укрепление рубля не соответствует удорожанию нефти. Это приводит к тому, что отечественным компаниям становится выгоднее отправлять бензин на экспорт, а не продавать внутри страны», — прокомментировал RT ситуацию с ростом цен на бензин доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов.

При этом экономист подчёркивает нетипичность сложившейся ситуации — то есть обычно рубль довольно чётко «следует» за нефтью. «Сейчас получилось так, что котировки выросли, соответственно, на западных рынках бензин подорожал, а рубль соответствующим образом не укрепился. В результате, в долларах российская цена бензина стала намного ниже, чем на внешних рынках. У производителей появился мощный стимул экспортировать», — пояснил Хестанов.

Что касается ситуации на сырьевой бирже, то 5 июня мировые цены на нефть незначительно отошли от пиковых значений конца мая, но по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Так, энергосырьё эталонной марки Brent торгуется вблизи отметки $75 за баррель. При этом ещё 22 мая этот показатель превышал значение $80.

Давление на цены во вторник оказывает новость о вероятности увеличения предложения энерготоплива со стороны стран ОПЕК+. Как сообщает Reuters, Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность увеличения нефтедобычи на миллион баррелей в сутки, чтобы избежать дефицита сырья.

Любопытно, что сами Соединённые Штаты предложили государствам ОПЕК идею нарастить производство нефти. Об этом передаёт Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Примечательно, что на фоне высокой стоимости сырья цены на бензин в США достигли трёхлетнего максимума.

Отложенная реакция

В кабмине в свою очередь также оперативно отреагировали на ситуацию. Так, с 1 июня власти снизили акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 000 рублей и 2 000 рублей за тонну соответственно. Кроме того, правительство с 1 июля тоже может понизить этот фискальный сбор ещё на 700 рублей.

«Договорились с крупнейшими нефтяными компаниями с учётом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на компании отрасли. Компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо. Рассчитываем, что это решение также окажет существенное стабилизирующее влияние на цены на оптовом рынке», — рассказал СМИ 1 июня официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака, который в новом кабмине курирует в том числе вопросы топливно-энергетического комплекса.

Зампред правительства также сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо будут зафиксированы на уровне 30 мая. Такая договорённость была достигнута в ходе встречи Дмитрия Козака с 13 крупнейшими нефтегазовыми компаниями.

Как прогнозирует Сергей Хестанов, меры правительства отразятся на ценах на бензин через два-три месяца.