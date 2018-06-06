Ещё
«Баланс цен на топливо восстановлен»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Баланс цен на топливо восстановлен» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что баланс цен на российском топливном рынке восстановлен. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Вы знаете, что правительством принято решение о снижении акциза на бензин и дизельное топливо, с 1 июня уже это снижение действует, и уже на рынке по сути восстановлена ситуация и баланс по ценам на оптовом рынке и на розничном", — сказал Новак.
Накануне сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить новые меры для стабилизации цен на бензин.
Он также призвал власти не ослаблять контроль за этой ситуацией.
Газета.Ru: последние новости
Лавров назвал способ решения ядерного кризиса на Корейском полуострове Минфин закупит валюту на рекордные 380 млрд рублей Россельхознадзор запретил ввоз молока с двух белорусских предприятий
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евросеть» ликвидируют15
Не бензином единым: на что взлетели цены213
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1343
Разгадан способ прослушки любого смартфона1
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности877
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
01:29
Стая дельфинов сопровождала самку кита с детенышем
Наука и техника
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение