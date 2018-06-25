Трамп пригрозил миру

Трамп призвал все страны избавиться от торговых барьеров и пошлин

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Президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными мерами в области торговли со стороны США против тех стран, которые не избавятся от торговых барьеров и пошлин. "США настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны, убрали эти барьеры и пошлины, иначе они столкнуться с большими, чем просто ответными мерами, со стороны США", — написал Трамп в Twitter. Он отметил, что "торговля должны быть справедливой" и перестать быть "улицей с односторонним движением".