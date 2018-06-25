Ещё
Трамп пригрозил миру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп призвал все страны избавиться от торговых барьеров и пошлин 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными мерами в области торговли со стороны США против тех стран, которые не избавятся от торговых барьеров и пошлин.
"США настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны, убрали эти барьеры и пошлины, иначе они столкнуться с большими, чем просто ответными мерами, со стороны США", — написал Трамп в Twitter.
Он отметил, что "торговля должны быть справедливой" и перестать быть "улицей с односторонним движением".
Последние новости
Хорошие новости: Кикабидзе освободил Россию Развод неизбежен: зачем Трамп швырял конфетами в Меркель Американец удивился отсутствию пустых полок в московских магазинах
Комментарии4  Ещё 329 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина обнищания Украины48
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия402
Трамп решил добить Меркель186
В Турции «проголосовали» за Путина42
Жестокое убийство семьи взбудоражило Харьков135
Видео
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:09
Видео рухнувшего в Барнауле крана появилось в Сети
Происшествия
00:14
Поездка в метро подкосила Борисову
Шоу-бизнес
00:15
Таганрог затопило сильным ливнем
Общество Погода
00:44
NASA показало выброс коронарной массы на Солнце
Технологии Наука и техника
02:45
На Украине может случиться «взрыв»
В мире Конфликты
00:39
«Панические подсчеты»: куда идет Белоруссия
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение