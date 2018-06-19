США решили «срубить» с КНР еще 200 миллиардов долларов

Дональд Трамп решил «срубить» с Китая еще 200 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов в том случае, если в Пекине не смирятся с предыдущими пошлинами, о которых было объявлено 15 июня.

«Вместо того, чтобы изменить свое поведение, [китайцы] угрожают предприятиям Соединенных Штатов, работникам и фермерам, которые не сделали ничего плохого. Последнее действия Китая четко указывают на его решимость удерживать Соединенные Штаты в постоянном и несправедливом невыгодном положении, что нашло отражение в нашем огромном торговом дисбалансе на 376 миллиардов долларов. Это неприемлемо», — сказано в заявлении президента США, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Необходимо предпринять дальнейшие действия, чтобы побудить Китай изменить свою недобросовестную практику, открыть свой рынок для товаров Соединенных Штатов и принять более сбалансированные торговые отношения с Соединенными Штатами. Поэтому сегодня я поручил торговому представителю Соединенных Штатов определить китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов для введения дополнительных пошлин в 10%. Эти пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свою стратегию», — добавил Трамп.

«Торговые отношения между Соединенными Штатами и Китаем должны быть гораздо более справедливыми», — заключил он.

Напомним, на прошлой неделе Трамп одобрил пошлины на импорт продукции из Китая на сумму в 50 миллиардов долларов. Это произошла вопреки настоятельным просьбам Пекина воздержаться от подобных шагов и угрозам ответных мер.

В тот же день, 15 июня, Китай объявил о введении 25-процентной ввозной пошлины на 659 наименований товаров, которые импортирует из США. Объем товаров, на которые будет распространяться пошлина, также составит около 50 миллиардов долларов. Кроме того, министерство коммерции Китая официально заявило, что все достигнутые ранее с американской стороной договоренности по торговым вопросам аннулируются.