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ОАЭ планируют наращивать инвестиции в Россию
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ОАЭ планируют наращивать инвестиции в Россию 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш заявил о стремлении своей страны увеличить объём инвестиций в Россию.
Об этом министр рассказал в эксклюзивном интервью RT.
«Сегодня наши отношения с Россией находятся на подъёме. В течение нескольких предыдущих лет нам удалось значительно укрепить взаимное доверие по различным аспектам», — заявил Гаргаш.
Министр отметил, что, по его мнению, необходимо развивать двусторонние отношения не только в политической плоскости, но также и в других сферах.
«Именно поэтому мы стремимся увеличить объём наших новых инвестиций в России. На сегодняшний день наши инвестиции в России достигли $6 млрд», — отметил Гаргаш, добавив, что это не очень много с точки зрения возможностей России и ОАЭ.
По его словам, в настоящее время на постоянной основе идёт диалог между инвестиционными компаниями ОАЭ и Российским фондом прямых инвестиций.
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