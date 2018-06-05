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Эсеры внесут в ГД проект о повышении пособия по уходу за ребенком в 70 раз
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Эсеры внесут в ГД проект о повышении пособия по уходу за ребенком в 70 раз 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Эсеры внесут в Госдуму законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком в 70 раз, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
"Наша фракция вносит еще один законопроект, направленный на защиту материнства и детства. Вы знаете, что на днях мы внесли законопроект, который предлагает увеличить выдачу пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет — это касается срока. А теперь мы вносим инициативу по увеличению суммы этого пособия", — сказал Миронов журналистам во вторник.
Лидер эсеров напомнил, что с 1994 года матери детей в возрасте от полутора до трех лет получают ежемесячное пособие по 50 рублей в месяц, что является, по мнению политика, «позорищем».
"Мы предлагаем увеличить на первого ребенка до 3,5 тысяч рублей это пособие, а на второго ребенка — до 6,5 тысяч. Иными словами, мы предлагаем увеличить это пособие в 70 раз. Считаем, это будет справедливым", — заключил он.
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