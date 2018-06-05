Эсеры внесут в ГД проект о повышении пособия по уходу за ребенком в 70 раз

"Наша фракция вносит еще один законопроект, направленный на защиту материнства и детства. Вы знаете, что на днях мы внесли законопроект, который предлагает увеличить выдачу пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет — это касается срока. А теперь мы вносим инициативу по увеличению суммы этого пособия", — сказал Миронов журналистам во вторник.

Лидер эсеров напомнил, что с 1994 года матери детей в возрасте от полутора до трех лет получают ежемесячное пособие по 50 рублей в месяц, что является, по мнению политика, «позорищем».

"Мы предлагаем увеличить на первого ребенка до 3,5 тысяч рублей это пособие, а на второго ребенка — до 6,5 тысяч. Иными словами, мы предлагаем увеличить это пособие в 70 раз. Считаем, это будет справедливым", — заключил он.