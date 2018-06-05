В Центробанке запахло бензином

Банк России , похоже, намерен на неопределенное время отказаться от политики постепенного снижения ключевой ставки, которую он и так-то проводил достаточно неохотно, и даже в какой-то степени под давлением со стороны бизнес-сообщества. Резкий рост цен на бензин в последние два месяца заставил руководителей ЦБ вновь вспомнить об угрозе инфляции, традиционно являющейся главным «ночным кошмаром» российского регулятора.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина , выступая в понедельник в Госдуме , прямо заявила, что фактор растущих цен на бензин «вызывает особое беспокойство» и «будет приниматься во внимание при принятии решений по денежно-кредитной политике».

Глава ЦБ указала на то, что в апреле и мае повышение цен на топливо в разы опережало общую инфляцию. Так, в прошлом месяце годовые темпы роста потребительских цен составляли 2,4%, тогда как бензин вырос на 11,8% в годовом исчислении.

«Это может дать дополнительный прирост к общей инфляции в размере от 0,2 до 0,4 процентного пункта», — подсчитала Набиуллина.

Действительно, в стоимости любой продукции есть доля, которая приходится на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Поэтому рост топливных цен может запустить инфляционные процессы за счет повышения как стоимости производства, так и стоимости транспортировки товара к конечному потребителю. В частности, по оценкам экспертов, в случае длительного роста цен на ГСМ продовольствие может подорожать в пределах 1%.

Народ всё это чувствует интуитивно. В мае, по данным ЦБ, впервые за долгое время произошло усиление инфляционных ожиданий населения. Этот показатель увеличился до 8,6% после падения до исторического минимума в 7,8% месяцем ранее. Главными факторами, напугавшими россиян, Набиуллина назвала ослабление рубля и ускорение роста цен на бензин.

«Наши граждане очень чувствительно относятся к этим видам товаров и услуг — ЖКХ, продовольствие, бензин», — констатировала главная банкирша страны.

Вместе с тем она подчеркнула, что уровень инфляции в 4%, который является для Центробанка целевым, в 2018 году превышен не будет. А мы хорошо знаем: когда дело касается инфляции, Банк России всегда демонстрирует бескомпромиссность и решительность. Так что слова Набиуллиной — это однозначный сигнал бизнесу: о дальнейшем снижении ставки можете надолго забыть, кредиты в России по-прежнему будут одними из самых дорогих в мире.

Напомним, что в 2017 году регулятор снижал ставку шесть раз — с 10% до 7,75%. В нынешнем году ставка была снижена дважды — каждый раз на 0,25 процентного пункта до текущих 7,25% годовых. На заседании в апреле ЦБ воздержался от дальнейшего снижения ставки, указав на то, что спровоцированное санкциями ослабление рубля влечет за собой инфляционные риски. Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу изменения ключевой ставки состоится 15 июня.

Бензиновый кризис

Ценовое ралли на топливном рынке началось практически сразу после состоявшихся в марте выборов президента РФ. До этого в течение довольно длительного времени цены искусственно сдерживались, чтобы не нервировать электорат, поэтому их взлет стал поистине космическим. Самое существенное удорожание бензина пришлось на вторую половину апреля и май. За этот период стоимость самой распространенной марки топлива АИ-92 выросла почти на 10% и достигла 42,5 рубля за литр. Средняя цена АИ-95 подскочила до 45,8 рубля, дизельного топлива — до 44,2 рубля. Для сравнения: накопленная с начала года инфляция к концу мая составляла всего 1,6%.

Основной причиной скачка топливных цен стал существенный подъем мировых цен на нефть при одновременном ослаблении рубля. В этих условиях резко повысилась рентабельность экспортных поставок нефтепродуктов, тогда как продажи на внутреннем рынке стали совсем уж невыгодны для нефтяных компаний. В итоге возник жесткий дефицит топлива на оптовом рынке, который через недолгое время нашел отражение в стремительном взлете ценников на заправках.

Дополнительными факторами, поддержавшими мощное движение цен наверх, стали ожидания нового повышения акцизов, а также сезонный рост спроса на топливо в связи с общей активизации автолюбителей и началом сельскохозяйственных работ. На это наложилась опять же сезонная приостановка ряда нефтеперерабатывающих заводов на время проведения профилактического ремонта.

Видя растущее недовольство населения, власти забили тревогу. Так, антимонопольная служба начала рассылать предупреждения нефтяным компаниям, которые, однако, не спешили их выполнять. В таких условиях правительство решилось на необычный для себя шаг, объявив о снижении акцизов на топливо, тогда как ранее было запланировано их повышение. Против этой меры активно выступал Минфин , указывая на грядущие потери бюджета (140 млрд рублей в 2018 году), однако на этот раз к его мнению не прислушались. Первоначально датой снижения акцизов (на 3000 рублей за тонну для бензина и на 2000 рублей — для дизельного топлива) было названо 1 июля, однако затем было решено ускорить процесс, и введение данной меры было перенесено на 1 июня. Напомним, что доля акциза в конечной цене на топливо составляет около 30%.

Снижение фискальной нагрузки на отрасль стало главным козырем властей в переговорах с нефтяниками. Курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак 30 мая провел экстренное совещание с ведущими компаниями отрасли, которые согласились временно заморозить отпускные цены. Эти меры уже стабилизировали оптовые цены на бирже, однако на автозаправках в первые дни июня повышение цен по инерции продолжалось. Ранее источники в отрасли указывали, что акцизы могут быть снижены еще на 600-700 рублей, если до 1 июля рост розничных цен не остановится.

В целом, есть надежды, что ситуацию на топливном рынке временно удалось стабилизировать. Многое, конечно, будет зависеть от дальнейшей динамики цен на нефть. Разговоры о возможном увеличении добычи «черного золота» в рамках соглашения ОПЕК+ уже смогли остановить безудержный рост нефтяных котировок, которые откатились от 3,5-летних максимумов на уровне $80 до более нейтральных $75. Теперь вероятность взлета барреля до психологической отметки $100, о чем, в частности, предупреждали аналитики Bank of America , заметно снизилась. Соответственно уменьшилась и вероятность скачка цены на бензин в РФ до пугающих 50 рублей за литр.

Официальные взгляды на годовую инфляцию пока не меняются: в Минэкономразвития ждут индекс потребительских цен по итогам 2018 года на отметке в пределах 3%, ЦБ РФ прогнозирует около 4%. Вполне вероятно, что «бензиновый» вклад в инфляцию будет выше, чем считается сейчас. Даже если в ближайшее время рост розничных цен на топливо прекратит разгон, и ценники стабилизируются, то ближе к осени нас все равно будет ждать вторая волна ралли бензина и дизеля за счет сезонного фактора спроса. Тогда, вероятно, «вклад» бензина в годовую инфляцию составит до 1%. Не будем также забывать, что традиционно повышение цены на топливо тянет за собой рост стоимости всех без исключения товаров и услуг. Уже сейчас начали дорожать овощи и фрукты (несмотря на сезонный рост предложения), услуги перевозок и связанные с транспортировкой товара услуги. Через месяц, с 1 июля, в России будут повышены тарифы на услуги естественных монополий. Ежемесячная плата за жилье для россиян увеличится, что создаст дополнительную нагрузку и на карман потребителя, и на инфляцию в целом. В то же время сейчас ещё рано говорить о том, что ЦБ РФ проиграл борьбу с инфляцией. Он может гибко работать с ключевой ставкой и менять условия кредитования и аукционов по предоставлению ликвидности с тем, чтобы продолжать регулировать индекс потребительских цен. Пока все это еще работает, этим нужно пользоваться. Однако теперь хорошо видно, что низкая инфляция в России — это локальная, временная и предвыборная история, поэтому ожидать её повторения как минимум напрасно.

Мы полагаем, что фактор ускорения цен на топливо не был заложен в ожиданиях и прогнозах регулятора, поэтому он «вызывает особое беспокойство» и может стать критическим при принятии решения по ключевой ставке на ближайшем заседании 15 июня. В подобной риторике мы видим достаточно сильный сигнал в пользу сохранения ключевой ставки неизменной. Весьма интересными в данной связи выглядят комментарии «Роснефти» о том, что временные снижения ставки акцизов «не смогут решить системные проблемы в переработке и на рынке нефтепродуктов». По оценкам компании, анонсированный налоговый маневр в нефтяной отрасли неизбежно приведет к выравниванию внутренних и мировых цен на нефтепродукты и, таким образом, увеличит реальные цены на топливо минимум в полтора раза. В этом контексте, область монетарной политики остается одной из наиболее чувствительных, и ответ Банка России (решение по ставке и сопутствующий комментарий Набиуллиной) будут крайне значимы для среднесрочного прогноза по ключевой ставке.