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Объявлено условие дефолта на Украине
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Названо условие дефолта на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина столкнется с дефолтом, если Верховная рада отклонит закон о создании антикоррупционного суда, сообщила заявила вице-спикер Оксана Сыроид.
Если депутаты отклонят законопроект или примут его без гарантий независимости для антикоррупционного суда, Украина не сможет получить финансовую помощь от МВФ, заявила Сыроид в интервью телеканалу NewsOne, передает РИА «Новости»
«Это значит, что правительству не будет хватать около 200 млрд гривен. Это пятая часть украинского бюджета. Это будет означать для Украины дефолт», — сказала она.
Напомним, 29 мая эксперты заявили, что на Украине существует реальная угроза дефолта, учитывая неудовлетворительные результаты и медленный темп реформ, а также огромный внешний долг.
В пятницу руководитель миссии Международного валютного фонда на Украине Рон ван Руден направил украинскому кабмину письмо, в котором высказал недовольство его последними решениями.
До этого лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко заявлял, что стране нужно отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, так как выполнение требований МВФ приведет к установлению внешнего управления на Украине.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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