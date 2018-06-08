Казахстан ограничил ввоз российских продуктов

Казахстан временно ограничил ввоз продукции пяти предприятий из России

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз на территорию страны животноводческой продукции пяти российских предприятий. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в ходе проверок выявлены бактерии группы кишечной палочки и общая бактериальная обсемененность в тушках цыпленка бройлера ООО "Брянский бройлер". В куриных крылышках и тушках цыпленка бройлера АО "Инжавинская птицефабрика" обнаружены сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки и общая бактериальная обсемененность. Аналогичные бактерии выявлены в продукции из куриного мяса ЗАО "Приосколье" и ООО "Чебаркульская птица". В куриных сосисках "Царицино" и колбасе вареной "Чесночек" ОАО "Царицыно" обнаружена ДНК свиньи.