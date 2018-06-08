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Казахстан ограничил ввоз российских продуктов
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Казахстан временно ограничил ввоз продукции пяти предприятий из России 

ТАСС 4 часа назад
Фото: AP Photo
Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз на территорию страны животноводческой продукции пяти российских предприятий. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.
По его данным, в ходе проверок выявлены бактерии группы кишечной палочки и общая бактериальная обсемененность в тушках цыпленка бройлера ООО "Брянский бройлер". В куриных крылышках и тушках цыпленка бройлера АО "Инжавинская птицефабрика" обнаружены сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки и общая бактериальная обсемененность. Аналогичные бактерии выявлены в продукции из куриного мяса ЗАО "Приосколье" и ООО "Чебаркульская птица". В куриных сосисках "Царицино" и колбасе вареной "Чесночек" ОАО "Царицыно" обнаружена ДНК свиньи.
"В целях устранения данных нарушений Министерством сельского хозяйства Казахстана направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера", — говорится в сообщении.
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