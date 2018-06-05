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Казахстан может запретить ввоз бензина из России
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Казахстан может запретить ввоз бензина из России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что страна может в июне ввести трехмесячный запрет на ввоз бензина из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Казахстан примет подобные меры, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов.
"Сегодня почти 330 тыс. (тонн) у нас запас, а нам нужно около 200 (тыс. тонн) грубо говоря. Нам хватит", — сказал Бозумбаев.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин должен подготовить дополнительные меры для стабилизации цен на бензин в России.
Он также подчеркнул, что властям необходимо не ослаблять контроль за этой ситуацией.
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