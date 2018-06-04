Победителей не будет: «Грохнутся все»

Минувшая неделя ознаменовалась событием, которое имеет все основания стать переломным моментом не только в мировой экономике, но и во всем современном мироустройстве.

Канады и Как заявил в конце недели министр торговли США Уилбур Росс, с 1 июня Соединенные Штаты вводят заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза Мексики . Пошлина составит 25% для стали и 10% для алюминия.

Это означает, что торговая война, которой грозил всему миру президент США Дональд Трамп , началась.

Объявление войны

России и С 1 июня 2018 года в отношении этих стран будут действовать те же самые ограничения, что и те, что 1 марта были введены для Китая Японии . Тогда странам ЕС, Канады и Мексики была предоставлена трехмесячная отсрочка. По замыслу Трампа это время было им необходимо для того, чтобы взвесить угрозу и принять решение (по сути, капитулировать), однако на безоговорочное соблюдение американских условий они не пошли. В итоге, как сообщил Уилбур Росс, Дональд Трамп принял решение отсрочку не продлевать. По его словам, переговоры о пересмотре условий североамериканского соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой затянулись, а с ЕС завершились безрезультатно.

Участники конфликта прекрасно понимают, что нарастающее противостояние не ограничится одним только металлом. Как сообщает, следующей целью Трампа станет немецкий автопром. Первые пробные залпы в этом направлении прогремели чуть более двух недель назад, когда Министерство торговли США приступило к расследованию в отношении импорта автомобильной техники в плане возможной «угрозы национальной безопасности», которую они якобы могут представлять.

Также, странами ЕС согласовано введение пошлин на ряд американских товаров.

"США не оставили нам выбора, кроме как оспорить их действия в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд товаров американского импорта", — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По подсчетам Еврокомиссии, американские пошлины затрагивают экспорт из еврозоны на 6,4 млрд евро.

Первая торговая мировая

Очевидно, что действуя на мировом рынке с грацией слона в посудной лавке, Трамп всеми силами пытается продвинуть интересы американских компаний, включая нефтегазовые и сырьевые. Более того, его целью может являться закрепление за ними главенствующей роли, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Тем самым, он развязывает, по сути, мировую торговую войну, способную кардинальным образом перекроить не только мировой рынок, но и всю систему межгосударственных отношений.

Под угрозой окажется и целый ряд сложившихся глобальных институтов, многим из которых может прийти конец.

Первой такой жертвой, может пасть ВТО, так как очевидно, что этой организации может не хватить возможностей и влияния для противостояния беспределу Трампа.

Нас ждут трудные времена

Ломая сложившуюся глобальную экономическую систему, американский президент открывает ящик Пандоры, последствия чего станут тяжелым ударом практически для всех участников мирового рынка. Для развивающихся стран с сырьевой экономикой они могут оказаться вообще фатальными.

"Мир, похоже, окончательно вступил на путь глобальной торговой войны, — пояснил «Ридусу» аналитик ФК «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский. — А значит, нас всех ждут трудные времена. Больше всех пострадают те, кто зависит от глобального экономического роста в целом. В первую очередь, это поставщики сырья. Когда падает глобальная экономика, сырье падает с большим мультипликатором. А нам впереди светит торможение и падение".

Мировая торговая война может иметь самые разрушительные последствия для Китая. В настоящий момент он не в состоянии выстоять в торговой войне с США, так как значительная часть его экономики обслуживает американское потребление и работает на американских же технологиях.

"Китаю будет очень плохо, — прогнозирует Голубовский. — Он попробует отступать, идти на уступки. Но это будет воспринято как слабость. Ограничение доступа к американским рынкам и технологиям дорого обойдется китайцам".

Не лучшие перспективы ожидают и Европу. Торговая война с США в состоянии разрушить все экономические устои единой Европы с перспективой ее дальнейшего политического развала.

"Европа едет на Германии. Когда Германия кашляет, какая-нибудь Ирландия дохнет, — говорит Голубовский. — Германия едет на экспорте. Экспорт Германии серьезно завязан на США. Стало быть, Германии кашлять, а значит европерифии — дохнуть. А там долги. Добро пожаловать новому долговому кризису".

Новый мировой кризис, который неизбежен в результате глобальной торговой войны, не обойдет стороной и сами США. Похоже, в Вашингтоне до конца не понимают, что разворошив мировой кризис, они не смогут остаться в стороне и получать на нем свой профит. Первое и крайне негативное последствие этого кризиса для США — рост курса доллара.