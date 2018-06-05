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Венесуэльская PDVSA в июне она не сможет выполнить обязательства по поставке нефти
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Венесуэльская PDVSA в июне она не сможет выполнить обязательства по поставке нефти 

Newsru.com 41 минуту назад
Фото: Newsru.com
Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA уведомила восемь своих международных клиентов, в том числе российскую компанию «Лукойл», о том, что в июне она не сможет выполнить в полном объеме обязательства по поставке нефти, передает ТАСС.
"Среди клиентов, которых затронула нехватка нефти на экспорт, оказались Nynas, Tipco, Chevron, CNPC, Reliance, Conoco, Valero и «Лукойл», — сообщил источник в PDVSA.
В июне компания в соответствии с контрактами должна поставить данным клиентам 1,495 млн баррелей в сутки, однако сможет экспортировать только 694 тыс. баррелей в сутки.
В частности, «Лукойлу» PDVSA должна была поставлять 222 тыс. баррелей в сутки, но сможет — лишь 116 тыс. баррелей в сутки.
По состоянию на апрель, страны ОПЕК+ снизили добычу на 2,7 млн баррелей в сутки при квоте в 1,8 млн баррелей к уровню октября 2016 года. Сделка перевыполняется во многом благодаря сильному падению добычи в Венесуэле, которая вместо обещанных 100 тыс. баррелей сократила добычу в силу экономического кризиса на 650 тыс. баррелей в сутки.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в Венесуэле в апреле упала до 1,42 млн баррелей в сутки, что является минимальным значением с начала 1950-х годов. До конца года суточная производительность в Венесуэле может упасть еще на несколько сотен тысяч баррелей.
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