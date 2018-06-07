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У Венесуэлы возникли проблемы с экспортом нефти
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У Венесуэлы возникли проблемы с экспортом нефти 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 июня — «Вести. Экономика». Венесуэла почти на месяц задерживает поставки сырой нефти со своих основных экспортных терминалов, согласно данным о транспортировке, передает Reuters.
Продолжающиеся задержки поставок и снижение производства могут навредить контрактам государственной нефтяной компании PDVSA, если в ближайшее время ситуация не улучшится.
В последнее время нефтяная компания увеличила перспективы того, что поставки крупнейшим мировым нефтеперерабатывающим заводам могут пострадать, а это в свою очередь навредить зависимой от экспорта экономике Венесуэлы.
Танкеры, ожидающие загрузки более 24 млн баррелей сырой нефти, сколько PDVSA экспортировала в апреле, стоят в основном порту страны, согласно данным.
Задержка настолько серьезная, что компания уже сообщила некоторым клиентам, что может объявить о форс-мажоре, что позволит временно приостановить выполнение условий некоторых контрактов, если клиенты не согласятся с новыми условиями поставок.
При этом проблемы в нефтяном секторе Венесуэлы уже помогли росту цен на нефть сорта Brent поти до $76 за баррель.
По данным на 7 июня, в венесуэльских водах более 80 танкеров ожидали загрузки, половина из них ждала загрузки углеводородов на экспорт.
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