У Венесуэлы возникли проблемы с экспортом нефти

Москва , 7 июня — «Вести. Экономика». Венесуэла почти на месяц задерживает поставки сырой нефти со своих основных экспортных терминалов, согласно данным о транспортировке, передает Reuters

Продолжающиеся задержки поставок и снижение производства могут навредить контрактам государственной нефтяной компании PDVSA, если в ближайшее время ситуация не улучшится.

В последнее время нефтяная компания увеличила перспективы того, что поставки крупнейшим мировым нефтеперерабатывающим заводам могут пострадать, а это в свою очередь навредить зависимой от экспорта экономике Венесуэлы.

Танкеры, ожидающие загрузки более 24 млн баррелей сырой нефти, сколько PDVSA экспортировала в апреле, стоят в основном порту страны, согласно данным.

Задержка настолько серьезная, что компания уже сообщила некоторым клиентам, что может объявить о форс-мажоре, что позволит временно приостановить выполнение условий некоторых контрактов, если клиенты не согласятся с новыми условиями поставок.

При этом проблемы в нефтяном секторе Венесуэлы уже помогли росту цен на нефть сорта Brent поти до $76 за баррель.

По данным на 7 июня, в венесуэльских водах более 80 танкеров ожидали загрузки, половина из них ждала загрузки углеводородов на экспорт.