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СМИ: Венесуэла почти на месяц отстает от плана поставок нефти клиентам
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СМИ: Венесуэла почти на месяц отстает от плана поставок нефти клиентам 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA почти на месяц отстает от плана поставок нефти своим клиентам, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Венесуэла отстает почти на месяц в отправке нефти клиентам из своего основного экспортного порта", — сообщили источники.
Они также отметили, что постоянные задержки усугубляют сокращение нефтедобычи и могут нарушить условия контрактов PDVSA на поставку.
По данным собеседников агентства, по состоянию на 6 июня в порту Венесуэлы около 40 танкеров ожидало погрузки нефти и нефтепродуктов для экспорта общим объемом более 24 миллионов баррелей. Это почти соответствует объему экспорта PDVSA в апреле.
Среди клиентов, ожидающих поставок венесуэльской нефти, числятся американские Chevron и Valero Energy, индийская Nayara Energy и китайская CNPC, сказали источники.
Ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что PDVSA в понедельник уведомила восемь своих международных клиентов, в том числе российский "Лукойл", что не сможет выполнить обязательства по поставкам нефти в июне.
Добыча нефти в Венесуэле достигла на фоне экономического и политического кризиса минимального уровня — по данным ОПЕК, в апреле страна добывала 1,49 миллиона баррелей в день.
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