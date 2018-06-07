СМИ: Венесуэла почти на месяц отстает от плана поставок нефти клиентам

МОСКВА , 7 июн — ПРАЙМ. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA почти на месяц отстает от плана поставок нефти своим клиентам, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Венесуэла отстает почти на месяц в отправке нефти клиентам из своего основного экспортного порта", — сообщили источники.

Они также отметили, что постоянные задержки усугубляют сокращение нефтедобычи и могут нарушить условия контрактов PDVSA на поставку.

По данным собеседников агентства, по состоянию на 6 июня в порту Венесуэлы около 40 танкеров ожидало погрузки нефти и нефтепродуктов для экспорта общим объемом более 24 миллионов баррелей. Это почти соответствует объему экспорта PDVSA в апреле.

Среди клиентов, ожидающих поставок венесуэльской нефти, числятся американские Chevron и Valero Energy , индийская Nayara Energy и китайская CNPC, сказали источники.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что PDVSA в понедельник уведомила восемь своих международных клиентов, в том числе российский "Лукойл" , что не сможет выполнить обязательства по поставкам нефти в июне.