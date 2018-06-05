СМИ: PDVSA в июне не исполнит полностью контракты по нефтепоставке

ТАСС , 5 июня. Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA уведомила восемь своих международных клиентов, в том числе российскую компанию «Лукойл» , о том, что в июне она не сможет выполнить в полном объеме свои обязательства по поставке нефти, сообщает в понедельник Platts.

"Среди клиентов, которых затронула нехватка нефти на экспорт, оказались Nynas, Tipco, Chevron, CNPC, Reliance, Conoco, Valero и «Лукойл», — сообщил источник в PDVSA.

По его словам, в июне компания в соответствии с контрактами должна поставлять данным клиентам 1,495 млн баррелей в сутки, однако сможет экспортировать только 694 тыс. баррелей в сутки. В частности, «Лукойлу» PDVSA должна была поставлять 222 тыс. баррелей в сутки, но сможет — лишь 116 тыс. баррелей в сутки.

По состоянию на апрель, страны ОПЕК+ снизили добычу на 2,7 млн баррелей в сутки при квоте в 1,8 млн баррелей к уровню октября 2016 года. Сделка перевыполняется во многом благодаря сильному падению добычи в Венесуэле, которая вместо обещанных 100 тыс. баррелей сократила добычу в силу экономического кризиса на 650 тыс. баррелей в сутки.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в Венесуэле в апреле упала до 1,42 млн баррелей в сутки, что является минимальным значением с начала 1950-х годов, отмечается в докладе. При этом до конца года суточная производительность в Венесуэле может упасть еще на несколько сотен тысяч баррелей, полагают эксперты МЭА

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, находящейся под контролем политических противников исполнительной власти, в 2017 году инфляция превысила 2600%, а в текущем году она может достичь 14000%.