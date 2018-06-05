PDVSA в июне не выполнит контракты по поставке нефти ряду клиентов, в том числе «Лукойлу»

МЕХИКО , 5 июн /ПРАЙМ/. Венесуэльская PDVSA в понедельник уведомила восемь международных клиентов, в том числе российский "Лукойл" , что не сможет выполнить обязательства по поставкам нефти в июне, сообщило издание El National. "PDVSA по контрактам должна поставить 1,495 миллиона баррелей клиентам в июне, но может поставить на экспорт лишь 649 тысячи баррелей", — сообщил источник в компании. Среди пострадавших клиентов — Nynas, Tipco, Chevron, CNPC, Reliance, Conoco, Valero и «Лукойл». Добыча нефти в Венесуэле достигла на фоне экономического и политического кризиса минимального уровня — по данным ОПЕК , в апреле страна добывала 1,49 миллиона баррелей в день. В Венесуэле сейчас отмечается острый дефицит товаров на фоне галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть. МВФ прогнозирует дальнейшее ухудшение экономической ситуации и снижение ВВП в Венесуэле на 15% в текущем году и с уровнем инфляции в 13000%.