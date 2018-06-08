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PDVSA переходит на морские поставки нефти
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PDVSA переходит на морские поставки нефти 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 8 июня — «Вести. Экономика». Венесуэла приступила к испытаниям морских перевозок нефти, чтобы исправить ситуацию с отставанием поставок со своих основных терминалов, потому что хронические задержки и сокращение производства могут временно приостановить контракты на поставку госкомпании PDVSA.
Компания сообщила некоторым клиентам, что она может объявить форс-мажорные обстоятельства, что позволяет временно приостановить экспортные контракты, если они не согласятся с новыми условиями поставки, включая морские перевозки.
Такой способ доставки включает специализированное оборудование и обучение, а также более высокие затраты для судовладельцев и клиентов. Но PDVSA пытается решить эту проблему, поскольку экспорт нефти является основным доходом для экономики страны-члена ОПЕК.
Как писали «Вести. Экономика», Венесуэла почти на месяц задерживает поставки сырой нефти со своих основных экспортных терминалов согласно данным о транспортировке.
Продолжающиеся задержки поставок и снижение производства могут навредить контрактам государственной нефтяной компании PDVSA, если в ближайшее время ситуация не улучшится.
В последнее время нефтяная компания увеличила перспективы того, что поставки крупнейшим мировым нефтеперерабатывающим заводам могут пострадать, а это в свою очередь навредить зависимой от экспорта экономике Венесуэлы.
Танкеры, ожидающие загрузки более 24 млн баррелей сырой нефти (столько PDVSA экспортировала в апреле), стоят в основном порту страны согласно данным.
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