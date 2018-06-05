Смогут ли Китай и Европа восстать против США 

Китай ищет поддержки в других странах, попавших под американские пошлины. В первую очередь — в Европе. В частности, Пекин обещает улучшить доступ европейских компаний на свои рынки. И выражает глубокое огорчение решением ЕС обратиться в ВТО с претензией на поведение китайцев в вопросах интеллектуальной собственности.
Буквально за несколько дней до объявления этого намерения, посол Китая в ЕС Чжан Мин выступил со статьей в The European Sting, где представил краткое изложение китайской дипломатии и ее ожиданий от ЕС. Главная цель, по его словам, развитие нового типа международных отношений, в которых все государства смогут пользоваться равными правами, возможностями и правилами.
Чжан Мин призвал действовать сообща, чтобы способствовать либерализации торговли и инвестиций и упрощению процедур, а также сделать глобализацию более открытой, всеобъемлющей, сбалансированной и полезной для всех. При этом Китай и Европу он назвал «двумя основными силами для создания мира и развития», которые несут «совместную ответственность».
Еще в апреле председатель КНР Си Цзиньпин на Азиатском экономическом форуме в Боао заявил о «новой фазе открытия» китайской экономики. Это означает новые возможности для европейских компаний в сфере финансов, чистой энергии и экологического сотрудничества, пояснил позднее Чжан Мин.
«Некоторые европейские друзья говорят, что хотя нынешняя система работает, она недостаточно справедлива. Китай всегда готов выслушать предложения ЕС о том, как сделать систему лучше», — цитируют «Вести. Экономика» его обращение к Комитету Европейского парламента по международной торговле 23 апреля.
Правда, Китай обещает открыть экономику уже около года, напоминает издание. Но сейчас, похоже, Пекин активизирует усилия для противодействия президенту США Дональду Трампу, налаживая связи с другими странами, перед которыми американский лидер возвел новые торговые барьеры. По данным Bloomberg News, правительство КНР рассматривает возможность предоставления им крупных уступок в торговле и инвестициях.
Европейцы, судя по всему, тоже готовы к диалогу. В июле в Пекине должен состояться очередной саммит ЕС и Китая. По итогам предыдущих двух встреч стороны не смогли согласовать общее заявление. На этот раз обе стороны стремятся свести к минимуму вероятность того, что третий подряд саммит завершится без совместного коммюнике, рассказал агентству Bloomberg европейский дипломат, знакомый с ситуацией.
Клин не войдет
Возможно, общий интерес Китая и ЕС в отношении дальнейшей глобализации и совместная позиция по ограничительным мерам США заставит их отложить свои конфликты, но не приведет к каким-либо немедленным изменениям в отношениях, считает вице-президент Китайского института современных международных отношений (CICIR) Фэн Чжунпин.
ЕС обеспокоен не только проблемами защиты интеллектуальной собственности в Китае. Его тревожит китайская экспансия на территории самого Евросоюза, где китайцы скупают активы в погоне за современными технологиями. Не слишком благожелательно европейцы относятся и к масштабному инфраструктурному проекту «Один пояс — один путь», который так настойчиво продвигает КНР.
Не видят особых перспектив для резкого сближения, и уж тем более общей дружбы ЕС и Китая против США, и российские эксперты.
Безусловно, Китай заинтересован в налаживание взаимопонимания с Европой, это его крупнейший торговый партнер, и товарооборот примерно такой же, как с американцами, но китайцы не смогут на обострении отношений ЕС и США разыграть какую-то карту в своих интересах, уверен профессор Финансового университета при Правительстве РФ Николай Котляров.
«Европа все-таки ближайший союзник США. Я не вижу возможностей, что европейцы будут сильно сближаться с Китаем, тем более играть в какие-то антиамериканские игры», — сказал он «Ридусу».
Да и сами китайцы слишком явно вбивать клинья между Америкой и Европой тоже не станут, полагает эксперт. К тому же, КНР связана с США не менее крепко, чем ЕС, добавляет старший научный сотрудник аналитического центра Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев, и ожидать разрыва между ними в ближайшее время не приходится.
«Какие-то игры, какие-то переговоры идут между Китаем и различными странами вне США. Но если что-то и будет делаться в сторону сближения с другими партнерами, то очень осторожно и очень медленно, чтобы себе не навредить», — прогнозирует политолог.
Он напоминает, что у китайцев все-таки накоплены громадные резервы в долларах США. И хотя говорят, что сейчас они начинают аккумулировать запасы и в евро, доллар все равно остается на первом месте.
Полет нормальный
Несмотря на всю риторику, обмен угрозами и разговоры о торговых войнах, никаких кардинальных изменений в отношениях США и Китая пока не случилось, обращает внимание Котляров. Да и Трамп, по его мнению, на самом деле, до сих пор не вводил совсем уж жесткий мер — таких, чтобы американцы начали сворачивать торговые отношения с Китаем.
«Ну, повысили они пошлины импортные, китайцы повысили. Ведутся переговоры о доступе на китайский рынок американских товаров сельского хозяйства, пищевой промышленности и прочих отраслей. Это нормальная рабочая ситуация, на мой взгляд», — рассуждает аналитик.
Так что, по словам экспертов, сотрудничество Китая и ЕС, конечно, будет и дальше развиваться, может быть, более значительными темпами, но вряд ли слишком быстрыми, и никаких серьезных разладов с США у них не будет.
Не стоит также забывать, что ЕС — это все-таки конгломерат стран и каждая, так или иначе, все равно придерживается своей политики. И, скорее всего, одни страны будут строить отношения с Китаем более активно, другие — менее.
«Но резкого ухода европейцев от США к Китаю я тоже не предвижу. Какие-то новые возможности для сотрудничества открываются, но пока это не что-то такое серьезное», — говорит Гусев.
Котляров, в свою очередь, отмечает, что среди европейских стран по вопросам торговых отношений к Китаю наиболее близка Германия. Обе страны выступают против протекционизма и за глобализацию, за открытие рынков, потому что у них экспортный потенциал очень большой.
Что же касается обещаний со стороны Пекина, китайцы — мастера экономической дипломатии, и свои заграничные визиты всегда обставляют большими соглашениями и многомиллиардными контрактами, напоминает эксперт. Но все это лишь слова.
На самом деле, у КНР есть так называемый каталог иностранных инвестиций, в нем очень четко выделены сферы, в которых их интересуют вложения иностранцев, в первую очередь, высокотехнологичные. Это то, что соответствует планам Китая по развитию национальной экономики. И там действительно предоставляются реальные льготы. А на инвестиции в другие отрасли, которые не являются приоритетными, особых льгот китайцы никому не дают.