Смогут ли Китай и Европа восстать против США

Китай ищет поддержки в других странах, попавших под американские пошлины. В первую очередь — в Европе. В частности, Пекин обещает улучшить доступ европейских компаний на свои рынки. И выражает глубокое огорчение решением ЕС обратиться в ВТО с претензией на поведение китайцев в вопросах интеллектуальной собственности.

Буквально за несколько дней до объявления этого намерения, посол Китая в ЕС Чжан Мин выступил со статьей в The European Sting, где представил краткое изложение китайской дипломатии и ее ожиданий от ЕС. Главная цель, по его словам, развитие нового типа международных отношений, в которых все государства смогут пользоваться равными правами, возможностями и правилами.

Чжан Мин призвал действовать сообща, чтобы способствовать либерализации торговли и инвестиций и упрощению процедур, а также сделать глобализацию более открытой, всеобъемлющей, сбалансированной и полезной для всех. При этом Китай и Европу он назвал «двумя основными силами для создания мира и развития», которые несут «совместную ответственность».

Еще в апреле председатель КНР Си Цзиньпин на Азиатском экономическом форуме в Боао заявил о «новой фазе открытия» китайской экономики. Это означает новые возможности для европейских компаний в сфере финансов, чистой энергии и экологического сотрудничества, пояснил позднее Чжан Мин.

«Некоторые европейские друзья говорят, что хотя нынешняя система работает, она недостаточно справедлива. Китай всегда готов выслушать предложения ЕС о том, как сделать систему лучше», — цитируют «Вести. Экономика» его обращение к Комитету Европейского парламента по международной торговле 23 апреля.

Правда, Китай обещает открыть экономику уже около года, напоминает издание. Но сейчас, похоже, Пекин активизирует усилия для противодействия президенту США Дональду Трампу , налаживая связи с другими странами, перед которыми американский лидер возвел новые торговые барьеры. По данным Bloomberg News, правительство КНР рассматривает возможность предоставления им крупных уступок в торговле и инвестициях.

Европейцы, судя по всему, тоже готовы к диалогу. В июле в Пекине должен состояться очередной саммит ЕС и Китая. По итогам предыдущих двух встреч стороны не смогли согласовать общее заявление. На этот раз обе стороны стремятся свести к минимуму вероятность того, что третий подряд саммит завершится без совместного коммюнике, рассказал агентству Bloomberg европейский дипломат, знакомый с ситуацией.

Клин не войдет

Возможно, общий интерес Китая и ЕС в отношении дальнейшей глобализации и совместная позиция по ограничительным мерам США заставит их отложить свои конфликты, но не приведет к каким-либо немедленным изменениям в отношениях, считает вице-президент Китайского института современных международных отношений (CICIR) Фэн Чжунпин.

ЕС обеспокоен не только проблемами защиты интеллектуальной собственности в Китае. Его тревожит китайская экспансия на территории самого Евросоюза, где китайцы скупают активы в погоне за современными технологиями. Не слишком благожелательно европейцы относятся и к масштабному инфраструктурному проекту «Один пояс — один путь», который так настойчиво продвигает КНР.

Не видят особых перспектив для резкого сближения, и уж тем более общей дружбы ЕС и Китая против США, и российские эксперты.

Николай Котляров. Безусловно, Китай заинтересован в налаживание взаимопонимания с Европой, это его крупнейший торговый партнер, и товарооборот примерно такой же, как с американцами, но китайцы не смогут на обострении отношений ЕС и США разыграть какую-то карту в своих интересах, уверен профессор Финансового университета при Правительстве РФ

«Европа все-таки ближайший союзник США. Я не вижу возможностей, что европейцы будут сильно сближаться с Китаем, тем более играть в какие-то антиамериканские игры», — сказал он «Ридусу».

Да и сами китайцы слишком явно вбивать клинья между Америкой и Европой тоже не станут, полагает эксперт. К тому же, КНР связана с США не менее крепко, чем ЕС, добавляет старший научный сотрудник аналитического центра Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев , и ожидать разрыва между ними в ближайшее время не приходится.

«Какие-то игры, какие-то переговоры идут между Китаем и различными странами вне США. Но если что-то и будет делаться в сторону сближения с другими партнерами, то очень осторожно и очень медленно, чтобы себе не навредить», — прогнозирует политолог.

Он напоминает, что у китайцев все-таки накоплены громадные резервы в долларах США. И хотя говорят, что сейчас они начинают аккумулировать запасы и в евро, доллар все равно остается на первом месте.

Полет нормальный

Несмотря на всю риторику, обмен угрозами и разговоры о торговых войнах, никаких кардинальных изменений в отношениях США и Китая пока не случилось, обращает внимание Котляров. Да и Трамп, по его мнению, на самом деле, до сих пор не вводил совсем уж жесткий мер — таких, чтобы американцы начали сворачивать торговые отношения с Китаем.

«Ну, повысили они пошлины импортные, китайцы повысили. Ведутся переговоры о доступе на китайский рынок американских товаров сельского хозяйства, пищевой промышленности и прочих отраслей. Это нормальная рабочая ситуация, на мой взгляд», — рассуждает аналитик.

Так что, по словам экспертов, сотрудничество Китая и ЕС, конечно, будет и дальше развиваться, может быть, более значительными темпами, но вряд ли слишком быстрыми, и никаких серьезных разладов с США у них не будет.

Не стоит также забывать, что ЕС — это все-таки конгломерат стран и каждая, так или иначе, все равно придерживается своей политики. И, скорее всего, одни страны будут строить отношения с Китаем более активно, другие — менее.

«Но резкого ухода европейцев от США к Китаю я тоже не предвижу. Какие-то новые возможности для сотрудничества открываются, но пока это не что-то такое серьезное», — говорит Гусев.

Котляров, в свою очередь, отмечает, что среди европейских стран по вопросам торговых отношений к Китаю наиболее близка Германия . Обе страны выступают против протекционизма и за глобализацию, за открытие рынков, потому что у них экспортный потенциал очень большой.

Что же касается обещаний со стороны Пекина, китайцы — мастера экономической дипломатии, и свои заграничные визиты всегда обставляют большими соглашениями и многомиллиардными контрактами, напоминает эксперт. Но все это лишь слова.

На самом деле, у КНР есть так называемый каталог иностранных инвестиций, в нем очень четко выделены сферы, в которых их интересуют вложения иностранцев, в первую очередь, высокотехнологичные. Это то, что соответствует планам Китая по развитию национальной экономики. И там действительно предоставляются реальные льготы. А на инвестиции в другие отрасли, которые не являются приоритетными, особых льгот китайцы никому не дают.