«Роснефть» предупредила о риске подорожания топлива из-за отмены пошлин 

«Это будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в 1,5 раза», — сказано в сообщении «Роснефти», поступившем РИА Новости.
Эти денежные сборы, как подчеркнули в компании, используются для защиты внутреннего рынка.
В «Роснефти» поддержали предложенную правительством инициативу о временном снижении ставки акцизов для стабилизации цен на топливо. Однако менеджмент считает, что такие меры не смогут полностью решить системные проблемы в переработке и на рынке нефтепродуктов.
Премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство должно быть готово к дополнительным мерам, чтобы цены на топливо были стабильными, а в некоторых случаях даже снижались.