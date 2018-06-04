Ещё
«Роснефть» предупредила о риске подорожания топлива из-за отмены пошлин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

«Роснефть» предупредила о риске подорожания топлива из-за отмены пошлин 

Говорит Москва 18 часов назад
«Это будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в 1,5 раза», — сказано в сообщении «Роснефти», поступившем РИА Новости.
Эти денежные сборы, как подчеркнули в компании, используются для защиты внутреннего рынка.
В «Роснефти» поддержали предложенную правительством инициативу о временном снижении ставки акцизов для стабилизации цен на топливо. Однако менеджмент считает, что такие меры не смогут полностью решить системные проблемы в переработке и на рынке нефтепродуктов.
Премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство должно быть готово к дополнительным мерам, чтобы цены на топливо были стабильными, а в некоторых случаях даже снижались.
Говорит Москва: последние новости
Лавров назвал условие разрешения ядерного кризиса на Корейском полуострове В «Роснефти» призвали правительство принять дополнительные меры по стабилизации положения в топливной отрасли Дмитрий Медведев призвал нефтяные компании «не проявлять эгоизм»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Поклонская ответила на обвинения в безумии142
Банки получили право блокировать карты россиян184
В Донбассе погиб брат Гонгадзе92
Украинский режиссёр покончил с собой59
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение