Авиабилеты в России подскочат в цене

Авиакомпании предупредили о возможном росте стоимости авиабилетов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (в нее входят все крупные авиакомпании, кроме группы "Аэрофлот" ) предупредила о возможном росте цен на авиабилеты из-за роста стоимости авиакеросина.

Это следует из письма АЭВТ курирующему отрасль вице-премьеру Максиму Акимову (копия имеется в распоряжении ТАСС ).

"По мнению АЭВТ, текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного [к тарифам] "топливного сбора", что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей", — говорится в письме АЭВТ.

"По сути, речь идет о возможном росте стоимости авиабилетов, — пояснил ТАСС председатель правления АЭВТ, генеральный директор ПАО "Ютэйр" Андрей Мартиросов. — Компании могут просто ввести дополнительный сбор". "Проблема роста расходов сейчас наблюдается у всех авиакомпаний", — сказал он. На данный момент у всех перевозчиков средняя стоимость билета снизилась, а расходы выросли, пояснил Мартиросов. "Пока авиакомпании надеются отыграться во время летнего сезона, — говорит он. — Сейчас они списывают потери за счет внутренних ресурсов".

При этом, отвечая на вопрос ТАСС, намерена ли "Ютэйр" вводить дополнительный сбор, он сказал, что на данный момент компания этого делать не планирует.

АЭВТ попросила Акимова "дать указание ФАС России провести анализ ситуации на рынке авиатопливообеспечения и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон".

В течение 2017 года рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%, приводит в письме АЭВТ данные Росстата . При этом отмечается, что индекс МАУ (индекс цен топлива для реактивных двигателей в аэропортах московского авиаузла, рассчитывается товарно-сырьевой биржей СПбМТСБ ) вырос в 2017 году на 23,4%, до 43 тыс. рублей за тонну. В I квартале 2018 года средневзвешенное значение индекса выросло на 2,4% к 2017 году, что на 20,1% выше, чем в I квартале 2017 года. Во втором квартале индекс вырос уже на 1,5%, следует из письма АЭВТ.