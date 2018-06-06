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Мексиканские пошлины дорого обойдутся США
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Мексиканские пошлины обойдутся США примерно в $3 млрд 

BFM.RU 6 июня 2018
Фото: ТАСС
Пошлины на ряд товаров из США, введенные властями Мексики, обойдутся экспортерам из соседней страны примерно в три миллиарда долларов. Такое мнение высказал во вторник министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, сообщила на своем сайте газета «Миленио», на которую ссылается ТАСС.
«Цена воздействия составляет порядка трех миллиардов долларов», — сказал Гуахардо.
По его оценкам, этот объем примерно равен ущербу, который нанесут Мексике меры, принятые США в начале месяца.
С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который должен компенсировать потери от американских пошлин.
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