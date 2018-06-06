Мексиканские пошлины дорого обойдутся США

Мексиканские пошлины обойдутся США примерно в $3 млрд

Пошлины на ряд товаров из США , введенные властями Мексики , обойдутся экспортерам из соседней страны примерно в три миллиарда долларов. Такое мнение высказал во вторник министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, сообщила на своем сайте газета «Миленио», на которую ссылается ТАСС

«Цена воздействия составляет порядка трех миллиардов долларов», — сказал Гуахардо.

По его оценкам, этот объем примерно равен ущербу, который нанесут Мексике меры, принятые США в начале месяца.