Мексиканские пошлины дорого обойдутся США

Пошлины на ряд товаров из США, введенные властями Мексики, обойдутся экспортерам из соседней страны примерно в три миллиарда долларов. Такое мнение высказал во вторник министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, сообщила на своем сайте газета «Миленио», на которую ссылается ТАСС.
«Цена воздействия составляет порядка трех миллиардов долларов», — сказал Гуахардо.
По его оценкам, этот объем примерно равен ущербу, который нанесут Мексике меры, принятые США в начале месяца.
С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который должен компенсировать потери от американских пошлин.