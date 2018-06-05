Год под блокадой: ослабить Катар не удалось

Блокада была введена главным образом для снижения политической автономии и экономической независимости Катара, поскольку страны обвинили Доху в поддержке терроризма. Судя по всему, год спустя кризис не утихает.

Подорвало ли эмбарго экономику Катара? 16 мая Катарский национальный банк сообщил, что профицит текущего счета вырос до 6,4% от ВВП в IV квартале на фоне роста цен на нефть.

После введения блокады Катар, одна из самых богатых стран в мире, был вынужден обратиться к своему Фонду суверенного благосостояния, чтобы удержать экономику от краха.

Влияние блокады на экономику было ограничено для Дохи, которая в этом году заработала $12 млрд на выпуске облигаций.

Для международных инвесторов сохраняется хорошая атмосфера в Катаре, но финансовые операции переместились в Дубай Нью-Йорк и Лондон, что привело к снижению объемов финансовых операций в Катаре.

Катар является крупнейшим экспортером СПГ и подписывает новые контракты на поставку. Торговые связи, основанные на экспорте СПГ, помогли Катару сохранить свои отношения со многими странами, не изолировав его после кризиса.

Кто угрожает Катару? Саудовская Аравия — крупнейшая страна Персидского залива, с наибольшей численностью населения, сильной экономикой и армией, а также большими запасами нефти региона. Это объясняет, почему большинство соседей Саудовской Аравии постоянно обеспокоены военной угрозой. Катар, размером со штат Коннектикут, никогда не считал себя угрозой для более крупных стран Персидского залива. Однако ОАЭ и Саудовская Аравия придерживаются противоположного мнения, ставя Катар в подчиненное положение.

В 2014 г. ОАЭ и Саудовская Аравия в течение короткого периода времени отозвали своих послов из Дохи, чтобы дать понять Катару, что больше не намерены мириться с его политикой.

Саудовская Аравия считала Катар новым мировым игроком в сферах энергетики, финансов, инвестиций и рынков недвижимости, понимая, что Доха становится весомым внешнеполитическим игроком, бросая вызов позиции Саудовской Аравии в качестве доминирующего дипломатического и политического игрока Персидского залива.

В настоящее время требования, исходящие от двух крупнейших арабских стран, нацелены не только на внешнюю политику Катара, но также на ее историю, легитимность и суверенные права.

Крупные страны Персидского залива даже прекратили авиаперелеты, пользуясь услугами Qatar Airways, заблокировав сухопутные границы с Саудовской Аравией и использование портов для кораблей Катара.