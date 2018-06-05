WSJ: эксперты прогнозируют цену нефти марки Brent выше $70 за баррель в течение года

НЬЮ-ЙОРК , 5 июня. / ТАСС /. Стоимость нефти марки Brent на протяжении нынешнего года будет в среднем выше $70 за баррель. Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, такое мнение высказали в ходе опроса представители 12 инвестиционных банков.

Стоимость нефти марки WTI, по их оценкам, будет колебаться в районе $66 за баррель. Как отметило издание, по сравнению с проведенным в апреле опросом прогнозы цены нефти каждого сорта выросли на $6 за баррель.

"Основной фактор, влияющий на прогнозы — это риск нарушения поставок из Ирана Венесуэлы ", — приводит газета мнение одного из участников опроса, руководителя департамента сырьевых рынков банка BNP Paribas Гарри Чилингэриэна.

По данным на 18:45 мск, стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,16%, до $74,42 за баррель к уровню закрытия предыдущих торгов. На Нью-Йоркской бирже нефть марки WTI торгуется на уровне понедельника — $64,75 за баррель.