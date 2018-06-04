Банки резко повысили прогнозы по ценам на нефть на фоне геополитических рисков

Венесуэлы. ЛОНДОН, 4 июн — ПРАЙМ. Банки в мае повысили свои прогнозы по нефтяным ценам, причем это происходит уже восьмой месяц подряд. Причиной повышения прогнозов являются растущие геополитические риски для предложения нефти со стороны Ирана

Эти риски уже приводили к росту цен на нефть Brent в прошлом месяце выше 80 долларов за баррель. Котировки оказались выше этого уровня впервые с ноября 2014 года, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

Согласно прогнозу 12 инвестиционных банков, опрошенных Wall Street Journal, нефть Brent в этом году будет в среднем стоить больше 70 долларов за баррель. Цены на нефть WTI должны в среднем составить 66 долларов за баррель, согласно опросу. Оба новых прогноза примерно на 6 долларов за баррель выше апрельских.

Банки были вынуждены пересмотреть свои прогнозы по нефтяным ценам в сторону повышения после роста цен в мае до максимумов более чем за 3,5 года. В пятницу нефть Brent торговалась с понижением на 0,53%, по 77,20 доллара за баррель, а нефть WTI — с понижением на 1,10%, по 66,30 доллара за баррель.

"Ключевой драйвер (повышения прогнозов) — риски для мирового предложения нефти со стороны Ирана и Венесуэлы", — сказал Гарри Чилингирян , глава товарно-сырьевой стратегии одного из опрошенных Wall Street Journal банков BNP Paribas.

Решение президента США Дональда Трампа в начале мая выйти из заключенного в 2015 году международного соглашения по ограничению ядерной программы Ирана привело к росту нефтяных цен более чем на 6%. Такое решение подразумевает восстановление экономических санкций, которые, как ожидается, сильно ударят по нефтяному экспорту Ирана. По оценкам аналитиков, под угрозой находится экспорт иранской нефти объемом 400 000 — 1 млн баррелей в день. Сейчас Иран экспортирует примерно 2,4 млн баррелей нефти в день.

В то же время ценам оказывается поддержка со стороны ожидаемого увеличения перебоев с поставками нефти из Венесуэлы. Переизбрание президентом Венесуэлы ультралевого Николаса Мадуро , которое не было признано венесуэльской оппозицией и рядом иностранных правительств, заставило США расширить запрет для американских компаний и граждан на приобретение гособлигаций Венесуэлы. Ожидается, что это станет препятствием для финансирования венесуэльской нефтяной отрасли, которая и так находится в затруднительном положении.

Нефтедобыча в Венесуэле в апреле по сравнению с предыдущим месяцем упала на 50 000 баррелей в день и составила 1,42 млн баррелей в день, сообщалось в недавнем ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA). В этом году добыча, вероятно, продолжит падать и составит примерно 1,2 млн баррелей в день, полагает Уоррен Паттерсон из ING Bank.

При этом благоприятные перспективы нефтяных цен могут омрачиться рядом рисков.

Так, влияние геополитических факторов на рынок на последней неделе немного ослабло, отметил Паттерсон, который обращает внимание на признаки возможного увеличения нефтедобычи Саудовской Аравией Россией после более чеv одного года ее сокращения.

“Геополитические риски по-прежнему присутствуют, но рынок относится к ним немного более сдержанно с учетом потенциального увеличения нефтедобычи”, — сказал Паттерсон.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), негласным лидером которой выступает Саудовская Аравия, а также 10 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, с начала 2017 года сокращают совокупную нефтедобычу примерно на 1,8 млн баррелей в день. Срок действия сделки должен завершиться в конце текущего года, но Саудовская Аравия и Россия дали понять, что они могут смягчить условия соглашения раньше — на официальном заседании ОПЕК в Вене уже в этом месяце.

Резкий рост добычи сланцевой нефти в США, как ожидается, также ограничит повышение цен, говорят многие аналитики.

“Динамика цен, вероятно, будет определяться факторами предложения. Так, основными факторами станут санкции США против Ирана, дальнейшее сокращение добычи в Венесуэле, ограниченные мощности нефтепроводов в Пермском бассейне и (возможное) решение ОПЕК по смягчению условий соглашения”, — сказал аналитик Jefferies Джейсон Гэммель.

В 2019 году банки ожидают небольшого снижения нефтяных цен. Так, котировки нефти Brent, по их прогнозам, окажутся около 68 долларов за баррель, а WTI — на уровне 64 доллара за баррель, свидетельствуют данные опроса WSJ.