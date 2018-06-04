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ЦБ обеспокоили цены на бензин
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ЦБ обеспокоили цены на бензин 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на бензин начинают вызывать беспокойство регулятора.
Набиуллина отметила, что вклад цен в уровень годовой инфляции составляет 0,2-0,4%, передает РИА «Новости».
В понедельник глава российского правительства Дмитрий Медведев предупредил производителей бензина о недопустимости эгоизма в нынешней ситуации с ценами на топливо.
Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 28 мая по 1 июня в среднем по стране выросли на 94 и 93 копейки — до 41,7 и 44,53 рубля за литр соответственно.
Правительство и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства.
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