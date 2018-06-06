ЕС принял вызов США в войне пошлин

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Глава МИД Франции: решение Трампа по пошлинам противозаконно и недопустимо

Власти Забайкалья выделили 15 млн руб. на дизельные электростанции для отдаленных сел

Рост цен на бензин в РФ замедлился в семь раз