ЕС принял вызов США в войне пошлин

Еврокомиссия (ЕК) введет новые пошлины на импортные американские товары в начале июля. Об этом сообщается в среду на сайте ЕК.
"Совет еврокомиссаров одобрил сегодня решение ввести дополнительные пошлины на полный перечень товаров из США, доведенный до сведения Всемирной торговой организации (ВТО), в рамках реакции ЕС на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию, — говорится в заявлении ЕК. — Еврокомиссия рассчитывает завершить соответствующую процедуру в координации с государствами-членами до конца июня, чтобы новые пошлины начали применяться в июле".
Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. В ответ ЕС объявил о подаче иска в ВТО и о подготовке симметричных и ассиметричных ответных торговых мер.