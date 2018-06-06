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ЕС принял вызов США в войне пошлин
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ЕС введет пошлины на товары из США с начала июля 

ТАСС 6 июня 2018
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия (ЕК) введет новые пошлины на импортные американские товары в начале июля. Об этом сообщается в среду на сайте ЕК.
"Совет еврокомиссаров одобрил сегодня решение ввести дополнительные пошлины на полный перечень товаров из США, доведенный до сведения Всемирной торговой организации (ВТО), в рамках реакции ЕС на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию, — говорится в заявлении ЕК. — Еврокомиссия рассчитывает завершить соответствующую процедуру в координации с государствами-членами до конца июня, чтобы новые пошлины начали применяться в июле".
Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. В ответ ЕС объявил о подаче иска в ВТО и о подготовке симметричных и ассиметричных ответных торговых мер.
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