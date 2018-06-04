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Набиуллина озвучила последствия роста цен на бензин
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Набиуллина: рост цен на бензин может ускорить инфляцию на 0,2-0,4% 

ТАСС 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Подорожание бензина может ускорить инфляцию на 0,2-0,4% и будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Регулятор учтет этот фактор при принятии решений в области денежно-кредитной политики, сказала она. "В структуре инфляции проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду, прежде всего, цены на бензин. При росте цен на 2,4%, в апреле бензин вырос на 6,1% в годовом выражении, в мае уже — по последним данным — на 11,8%. Это может дать, по нашим оценкам, дополнительный прирост и в общий уровень инфляции, по нашей оценке, от 0,2% до 0,4%, и проявиться в том, что рост цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий", — заявила глава ЦБ.
"Конечно, мы будем принимать это во внимание при принятии решений о денежно-кредитной политике", — добавила глава ЦБ.
ТАСС: последние новости
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Комментарии1  Ещё 15 источников 
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