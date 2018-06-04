Россия увеличила экспорт нефти в Белоруссию в январе — мае на 3,2% — до 7,5 млн тонн

Россия увеличила экспорт нефти в Белоруссию в январе — мае 2018 года на 3,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 7,526 млн тонн, следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

При этом в мае в Белоруссию было поставлено 1,543 млн тонн нефти.

Поставки на Мозырский НПЗ в январе — мае увеличились на 5,1%, до 4,035 млн тонн, на Новополоцкий НПЗ — на 1,1%, до 3,491 млн тонн. В мае поставки на Мозырский НПЗ составили 841,3 тыс. тонн, на Новополоцкий НПЗ — 701,7 тыс. тонн.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, во II квартале 2018 года Россия должна поставить в Белоруссию 4,5 млн тонн нефти. В I квартале поставки составили 4,5 млн тонн.

В 2017 году Россия сократила экспорт нефти в Белоруссию по сравнению с показателем 2016 года на 0,7% — до 17,998 млн тонн.

Россия и Белоруссия 13 апреля 2017 года подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Россия восстановит поставки нефти в Белоруссию в объеме 24 млн тонн в год с 2017 по 2024 год. При этом 18 млн тонн из этого объема пойдут на белорусские НПЗ.