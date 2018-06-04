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ЦБ не видит рисков возникновения пузыря на ипотечном рынке
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ЦБ не видит рисков возникновения пузыря на ипотечном рынке 

ТАСС 23 часа назад
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Банк России по-прежнему не видит рисков возникновения ипотечного пузыря, но внимательно следит за этим сектором, заявила в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Нельзя допускать избыточного накопления долгов в определенных секторах, формирования пузырей. Например, мы внимательно следим за ипотекой, потому что во многих странах формируются ипотечные пузыри и это часто бывает проблемой, проблемой финансовой стабильности", — сказала Набиуллина.
"Но я хочу сказать, что этот сегмент, за которым мы очень внимательно следим, не вызывает беспокойства", — добавила она.
ТАСС: последние новости
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