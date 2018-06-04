ЦБ не видит рисков возникновения пузыря на ипотечном рынке

"Нельзя допускать избыточного накопления долгов в определенных секторах, формирования пузырей. Например, мы внимательно следим за ипотекой, потому что во многих странах формируются ипотечные пузыри и это часто бывает проблемой, проблемой финансовой стабильности", — сказала Набиуллина.

"Но я хочу сказать, что этот сегмент, за которым мы очень внимательно следим, не вызывает беспокойства", — добавила она.