ЦБ назвал инфляцию в начале 2019 года

ЦБ: инфляция в России выйдет на уровень 4% в I-II квартале 2019 года

Инфляция в России по итогам 2018 года сложится вблизи 4%, достигнет этого уровня в первом-втором квартале 2019 года, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева , выступая в Госдуме "Что касается прогноза по инфляции, наш прогноз выше (чем Минэкономразвития — прим. ТАСС). Наш мартовский прогноз был от 3% до 4%, сейчас мы его будем уточнять. Мы видим, что внутри этого коридора инфляция несколько повысится, будет ближе к 4%. Мы видим, что инфляция на месячной основе ускорилась, — сказала Юдаева. — Если текущая динамика сохранится, то мы выйдем на уровень инфляции около 4% в первом-втором квартале следующего года". Юдаева напомнила, что Банк России планирует пересмотреть прогноз по нефтяным ценам в сторону их повышения. По словам первого замглавы ЦБ, последние макроэкономические тенденции, введение новых санкций США в апреле отразились на валютном рынке. "С учетом этих тенденций прогноз курса доллара [текущий макропрогноз ЦБ] выглядит устаревшим, не учитывающим изменения на рынках", — отметила Юдаева, не озвучив текущий прогноз регулятора.