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ЦБ назвал инфляцию в начале 2019 года
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ЦБ: инфляция в России выйдет на уровень 4% в I-II квартале 2019 года 

ТАСС 4 июня 2018
Фото: ТАСС
Инфляция в России по итогам 2018 года сложится вблизи 4%, достигнет этого уровня в первом-втором квартале 2019 года, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Госдуме.
"Что касается прогноза по инфляции, наш прогноз выше (чем Минэкономразвития — прим. ТАСС). Наш мартовский прогноз был от 3% до 4%, сейчас мы его будем уточнять. Мы видим, что внутри этого коридора инфляция несколько повысится, будет ближе к 4%. Мы видим, что инфляция на месячной основе ускорилась, — сказала Юдаева. — Если текущая динамика сохранится, то мы выйдем на уровень инфляции около 4% в первом-втором квартале следующего года".
Юдаева напомнила, что Банк России планирует пересмотреть прогноз по нефтяным ценам в сторону их повышения.
По словам первого замглавы ЦБ, последние макроэкономические тенденции, введение новых санкций США в апреле отразились на валютном рынке. "С учетом этих тенденций прогноз курса доллара [текущий макропрогноз ЦБ] выглядит устаревшим, не учитывающим изменения на рынках", — отметила Юдаева, не озвучив текущий прогноз регулятора.
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