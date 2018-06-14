Украину уличили в обмане

В Киеве рассказали, как Украина пытается обмануть МВФ

Украинский закон об антикоррупционном суде, который вступает в силу в четверг, является попыткой обмануть Международный валютный фонд (МВФ), считают представители партий "Народный фронт" и "Самопомощь".

Так, депутат Рады от "Народного фронта" Егор Соболев заявил, что президент страны Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона. По словам Соболева, в тексте документа говорится, что все текущие дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.

Депутат подчеркивает, что парламент "за такое не голосовал".

"Сфальсифицированный текст по очереди подписали председатель правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко. Уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником. Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Источник RT в партии "Народный фронт", в свою очередь, отмечает, суды общей юрисдикции подконтрольны президентскому окружению, а все вопросы решает влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский

"МВФ думает, что мы добровольно согласимся на создание Антикоррупционного суда. Но это сломает все связи в политике, которые и держатся только на гарантиях неприкосновенности. Как дальше работать с партнерами, если их завтра могут задержать?" — заметил он.

Источник полагает, что МВФ предоставит Украине кредит, так как "увидит начало процесса по борьбе с коррупцией, и не важно, что все это — имитация".

Верховная рада в минувший четверг приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине, глава государства подписал его 11 июня. Создание такого суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.

В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.