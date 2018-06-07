США пытаются расссорить Россию с нефтяными союзниками

Еще одной и, возможно, более важной причиной просьбы Лекух назвал рекордно растущие в Штатах цены на бензин.

Автор РИА Новости считает, что Вашингтон вряд ли сможет рассорить Россию с «нефтяными союзниками». По его мнению, сотрудничество с РФ для арабских стран настолько выгодно, что Штатам им «просто нечего предложить».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США обратились к Саудовской Аравии и другим странам ОПЕК с просьбой повлиять на нефтяные цены (нарастить добычу), взлетевшие до 80 долларов за баррель.

Кувейта, Алжира и Представители Саудовской Аравии, ОАЭ Омана обсудили эту просьбу 2 июня. По итогам встречи они выпустили заявление, в котором пообещали «обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти» для удовлетворения растущего спроса и «компенсации» снижения добычи в некоторых странах.

По мнению Лекуха, из заявления следует, что в ОПЕК «до конца пока не договорились», но просьбу США «к сведению приняли».