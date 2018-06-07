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США пытаются расссорить Россию с нефтяными союзниками
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США пытаются расссорить Россию с нефтяными союзниками 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Обозреватель РИА Новости Дмитрий Лекух заявил, что США попросили ОПЕК нарастить добычу нефти на миллион баррелей в сутки, чтобы «внести смуту» в «российско-арабский стратегический нефтяной альянс».
Еще одной и, возможно, более важной причиной просьбы Лекух назвал рекордно растущие в Штатах цены на бензин.
Автор РИА Новости считает, что Вашингтон вряд ли сможет рассорить Россию с «нефтяными союзниками». По его мнению, сотрудничество с РФ для арабских стран настолько выгодно, что Штатам им «просто нечего предложить».
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США обратились к Саудовской Аравии и другим странам ОПЕК с просьбой повлиять на нефтяные цены (нарастить добычу), взлетевшие до 80 долларов за баррель.
Представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Алжира и Омана обсудили эту просьбу 2 июня. По итогам встречи они выпустили заявление, в котором пообещали «обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти» для удовлетворения растущего спроса и «компенсации» снижения добычи в некоторых странах.
По мнению Лекуха, из заявления следует, что в ОПЕК «до конца пока не договорились», но просьбу США «к сведению приняли».
Обозреватель подчеркнул, что другого способа остановить рост уже нет: США «своими же руками вышибли» с мировых рынков Иран, заявив о санкциях и выходе из «ядерной сделки».
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