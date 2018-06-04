Украинцы в восторге: в Донецке кончился бензин

Донецке с конца мая ни на одной из автозаправочных станций нет бензина, не скрывая злорадства пишут украинские СМИ.

«Во временно оккупированном Донецке нет бензина ровно неделю, с 27 мая 2018 года. Машин в городе стало меньше, но коллапса нет. Общественный транспорт ездит в основном на газу или солярке. Некоторые водители не боятся и выезжают на подконтрольную Украине территорию, чтобы заправить полный бак машины», — сообщает Liga.NET со ссылкой на рассказы местных жителей.

Другие СМИ пишут, что из-за дефицита бензина отменены рейсы междугородних автобусов из Донецка в Ростов.

«Водители перешли в режим жесточайшей экономии, и без веского повода никуда не едут. В соцсетях появилось сообщении дончанки о том, что ее мама с племянницей так и не смогла попасть в оккупированный Донецк автобусом из-за кризиса, и будет добираться домой электричкой», — подчеркивает «Диалог.UA».

Источники издания Liga. NET отмечают поставки для АЗС Донецка осуществляются через границу Донецкой народной республики с Россией . Таким образом, по данным украинской прессы, топливный кризис в ДНР связан с действиями российских поставщиков, а также таможенников, которые ужесточили правила пересечения границы из-за повышения мер безопасности на время проведения Чемпионата мира по футболу.

Между тем, по данным информагентства REGNUM , причина дефицита бензина в Донецке может заключаться в проблемах с поставками топлива на саму Украину. Ценники на заправках там в последний месяц подскочили, как и в России, что объясняется тем, что большая часть моторного топлива импортируется. Кроме этого, возникли чисто бюрократические проблемы.

Еще 21 мая украинские СМИ сообщили, что энергетическая таможня Государственной фискальной службы перестала оформлять импорт топлива на Украину, объясняя задержку техническим сбоем и невозможностью оформить документы.

«Весьма любопытно, что спустя 10−12 дней после этого начались перебои с бензином в Донецке. Можно предположить, что часть топлива до сих пор поставляется туда украинскими бизнесменами», — отметили журналисты.