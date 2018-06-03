Экспорт турецкой продукции в Россию вырос почти на 62%

Турецкий экспорт в Россию с января по май 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 61,4% — до $1,409 млрд, передает агентство Anadolu со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TİM).

За это время Турция экспортировала на российский рынок продукции на сумму $873 млн Лидером экспорта стал сельскохозяйственный сектор (в Россию поставили овощей и фруктов на $263,6 млн). Потом следует продукция автопрома Турции ($196 млн), химическая промышленность ($156,5 млн), одежда и текстиль ($117,4 млн).

В TİM уточнили, что увеличению экспорта способствовало устранение дипломатических разногласий между двумя странами.