Ещё
Экспорт турецкой продукции в Россию вырос почти на 62%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экспорт турецкой продукции в Россию вырос почти на 62% 

Rambler News Service 3 июня 2018
Фото: Новая Кубань
Турецкий экспорт в Россию с января по май 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 61,4% — до $1,409 млрд, передает агентство Anadolu со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TİM).
За это время Турция экспортировала на российский рынок продукции на сумму $873 млн Лидером экспорта стал сельскохозяйственный сектор (в Россию поставили овощей и фруктов на $263,6 млн). Потом следует продукция автопрома Турции ($196 млн), химическая промышленность ($156,5 млн), одежда и текстиль ($117,4 млн).
В TİM уточнили, что увеличению экспорта способствовало устранение дипломатических разногласий между двумя странами.
Rambler News Service: последние новости
ЦБ прогнозирует использование наличных денег еще долгое время Лавров призвал не допустить срыва корейского урегулирования Нефтяные компании подтвердили готовность поддерживать текущие цены на бензин и дизель
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»149
В Донбассе погиб брат Гонгадзе102
Поклонская ответила на обвинения в безумии161
Банки получили право блокировать карты россиян187
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение