Мировые перевозчики заявили об «очень плохой новости»

Reuters. В воскресенье крупные авиаперевозчики выступили с заявлением о растущей международной напряженности в торговле, подчеркнув, что это обернется потерями не только для мировой экономики, но и нанесет ущерб авиационной отрасли, сообщает

Александр де Жюньяк, директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей большинство ведущих мировых перевозчиков, отметил, что индустрия опирается на открытые границы для движения товаров и людей.