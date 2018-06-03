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Мировые перевозчики заявили об «очень плохой новости»
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Мировые перевозчики заявили об «очень плохой новости» 

Рамблер 14 минут назад
Фото: Reuters
В воскресенье крупные авиаперевозчики выступили с заявлением о растущей международной напряженности в торговле, подчеркнув, что это обернется потерями не только для мировой экономики, но и нанесет ущерб авиационной отрасли, сообщает Reuters.
Александр де Жюньяк, директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей большинство ведущих мировых перевозчиков, отметил, что индустрия опирается на открытые границы для движения товаров и людей.
«Любые меры, которые ограничивают торговлю и, следовательно, могут ограничить пассажирские перевозки, являются плохими новостями не только для мировой экономики, а также очень плохими новостями для этой отрасли», — сказал он в кулуарах ежегодного форума IATA в Сиднее.
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