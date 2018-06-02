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Медведев обсудил с премьером Турции «Турецкий поток»
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Медведев обсудил с премьером Турции «Турецкий поток» 

Газета.Ru 2 июня 2018
Фото: РИА Новости
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с турецким коллегой Бинали Йылдырымом, в ходе которого главы правительств двух стран обсудили строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Д. А. Медведев и Б. Йылдырым отметили важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных министерств и ведомств России и Турции с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений", — говорится в тексте сообщения.
Йылдырым также поздравил Медведева с вступлением в должность председателя правительства Российской Федерации и передал поздравления с наступающим Днем России.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
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