Проблема с бензином решена

Российское правительство пообещало, что стоимость бензина и дизельного топлива будет зафиксирована на уровне конца мая. Властям удалось договориться с руководством нефтяных компаний, которое проявило понимание, заявил вице-премьер Дмитрий Козак , сообщает «Россия-1».

«Договорились в правительстве. Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня в летний период это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан», — сказал Козак.

Он подчеркнул, что подобная ситуация сложна прежде всего для сельскохозяйственного сектора, но нефтегазовая отрасль, полагает Козак, с пониманием относится к тому, что России приходится балансировать как «нефтегазовой державе».

По его словам, правительство снизит акцизы не с 1 июля, а на месяц раньше.