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Проблема с бензином решена
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Проблема с бензином решена 

Рамблер 4 часа назад
Российское правительство пообещало, что стоимость бензина и дизельного топлива будет зафиксирована на уровне конца мая. Властям удалось договориться с руководством нефтяных компаний, которое проявило понимание, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает «Россия-1».
«Договорились в правительстве. Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня в летний период это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан», — сказал Козак.
Он подчеркнул, что подобная ситуация сложна прежде всего для сельскохозяйственного сектора, но нефтегазовая отрасль, полагает Козак, с пониманием относится к тому, что России приходится балансировать как «нефтегазовой державе».
По его словам, правительство снизит акцизы не с 1 июля, а на месяц раньше.
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