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Кабмин нашел решение проблемы с бензином
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Кабмин договорился о фиксации цен на бензин 

Газета.Ru 1 час назад
Стоимость бензина и дизельного топлива будет зафиксирована на уровне конца мая, так как правительству удалось достичь соглашения с руководством нефтяных компаний, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает "Россия-1".
"Договорились в правительстве. Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня в летний период это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан", — сказал Козак.
Он также отметил, что это является существенной нагрузкой в первую очередь для сельскохозяйственного сектора и отметил, что нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что России приходится балансировать как "нефтегазовой державе". Козак подчеркнул, что правительство снизит акцизы не с 1 июля, а на месяц раньше.
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