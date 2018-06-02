Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям

Чубайс резко ответил на обвинения в растрате пенсий

Глава Роснано Анатолий Чубайс резко ответил на появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы захотел «потратить пенсии россиян на нанотехнологии».

«С ужасом читаю новости: «Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии», «Нанотехнологии вместо пенсий — новое предложение Чубайса». Не могут упустить шанс и крупные политики: целый кандидат в Президенты (Борис Титов) пишет: «Великий реформатор» не просит, а «требует пенсионные средства для наноиндустрии с ЦБ», — написал Чубайс в Facebook.

Глава Роснано пошутил, что он «антинародный, но не настолько», и предложил отделить «профессиональное (…) от истерически-популистского, а правду от вранья».

Так, поясняет Чубайс», «негосударственная пенсионная система должна быть нацелена не только на социальные, но и на долгосрочные инвестиционные задачи».

Для этого «необходимо, в частности, разрешить НПФ размещать часть своих активов не только на депозитах в коммерческих банках, но и в низкорискованных инвестиционных активах».

К таким активам не относятся «инновационные или нанотехнологические бизнесы в силу их высокого институционального риска», но могут относиться «финансовые институты, специально созданные для хеджирования таких рисков», как, например, «Инвестиционные товарищества, закон о которых (ФЗ-335) именно так и был задуман при его создании».

«Фактически существующий сегодня в России запрет НПФ на размещение даже небольшой части (3-5%%) своих активов в Инвесттоварищества сдерживает не только инновационый сектор в стране, но и сами НПФ от разумной диверсификации своих бизнес-стратегий», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс выразил надежду на рассмотрение новым кабмином и Центральным банком вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию.