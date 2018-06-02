Bloomberg: ОПЕК+ соберется в Кувейте в узком составе 

ТАСС, 2 июня. Представители министерского комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ соберутся в субботу в Кувейте. Об этом со ссылкой на компанию Kuwait Petroleum Corporation сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, во встрече примут участие делегации Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Алжира. Утверждается, что представители России и Венесуэлы на совещание не приедут.
Страны ОПЕК и несколько государств, не входящих в картель, договорились снизить добычу нефти с начала 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На протяжении последних семи месяцев план перевыполняется, в том числе за счет падения добычи в Венесуэле и некоторых странах Африки. Соглашение о сокращении добычи нефти между 24 государствами ОПЕК+ вступило в силу в январе 2017 года и уже дважды продлевалось. Оно действует до конца 2018 года.