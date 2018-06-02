Кризис в Евросоюзе: Юг разрушает экономику

Европейские фондовые рынки заканчивают неделю в плюсе на новостях о разрешении политического кризиса в Италии . Однако эксперты называют нынешний позитив обманчивым, и уже скоро страхи за будущее Евросоюза и еврозоны могут снова овладеть инвесторами. Долги проблемных стран растут, а средств на спасение той же Италии у Евросоюза не хватит.

Спекулянты временно пересмотрели свои взгляды на грозящий Европе кризис. Большинство европейских индексов торгуется в положительной зоне. Так, индекс euro stokk 50 (интегрированный индекс 50 «голубых фишек» в Европе) вырос на 1,23%.

Это произошло после того, как стало известно о кадровых решениях в правительстве Италии и Испании

В частности, новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил состав своего кабинета. В Испании также сменился глава кабинета министров: премьер Мариано Рахой , представляющий правящую Народную партию, уходит в результате вынесенного парламентом вотума недоверия. На смену ему придет социалист Педро Санчес

Ранее на этой неделе инвесторы, напуганные неопределенностью ситуации в европейских странах, начали перетряхивать свои портфели.

«Основными причинами для движений на финансовых рынках являются настроения инвесторов: главным катализатором последнего падения индексов Италии являлся политический кризис в стране», — поясняет Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

В частности, ранее на новостях из Италии о том, что получившие наибольшее количество голосов правые и левые популисты не смогли создать коалиционное правительство, подскочили доходности облигаций. Во вторник, 29 мая, доходность двухлетних гособлигаций Италии выросла до 2,827%, хотя еще на прошлой неделе она была отрицательной. Доходность десятилетних бумаг так и вовсе превышала 3%. Учитывая, что госдолг страны составляет около 130% от ВВП, инвесторов эта ситуация не на шутку испугала.

При этом, как считает Мащенко, панические распродажи бумаг на этой неделе привели к серьезному удешевлению многих европейских бумаг, и нынешний рост индексов объясняется тем, что трейдеры спешат закупиться акциями «со скидкой».

Ожидать существенного роста котировок до полной нормализации обстановки не стоит: большинство инвесторов заняли выжидающую позицию, и новое падение ЕС не заставит себя долго ждать, говорит эксперт.

Как отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов , хотя ситуация сейчас и не такая острая, как несколько дней назад, однако до конца она не разрешилась, и, скорее всего, уже осенью правые и левые партии Италии вновь могут породить хаос на европейских рынках.

«Хотя сформировано наконец-то новое правительство, но избранные народом партии отклонение кандидатуры министра (имеется в виду то, что Паоло Савона не назначили на пост министра финансов из-за его высказываний о необходимости выхода Италии из Еврозоны— «Газета.Ru») не простили и не простят. Например, лидер партии «лиги» Маттео Сальвини считает только, что только новые выборы помогут выбраться из болота и смятения», — говорит эксперт.

По словам Алексея Антонова, осенью правительство может начать выполнять предвыборные обещания. Среди них — планы добиться списания Евросоюзом долгов Италии в размере 250 млрд евро и увеличить социальные обязательства государства.

«При этом этот путь весьма утопичен, поскольку внешний долг Италии — 130% от ВВП, хотя оптимальным уровнем, не позволяющим впасть в экономический хаос, считается уровень в 60%. Учитывая, что Италия — это третья по величине экономика еврозоны, спасти ее денег в различных фондов у ЕС просто не найдется, это не Греция и не Кипр», — отмечает эксперт.

По мнению старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова , на фоне нестабильности и роста популистских настроений долг Италии может вырасти до 150% от ВВП в течение следующих пяти лет.

Италия не единственная проблемная страна в еврозоне. Хотя в Испании и не было в последнее время замечено панических распродаж бумаг, ситуация также далека от идеальной.

«Сейчас в Испании большинство занимают социалисты, которые ухудшат экономическую стабильность Испании в ближайший год. Текущий уровень долга к ВВП составляет 98%, и в ближайшее время он может увеличиться до 110%», — приводит цифры Меркулов.

Американский миллиардер Джордж Сорос на этой неделе даже предупредил о рисках нового глобального финансового кризиса.

Действия европейских властей, которые допустили миграционный кризис и проводили политику слишком жесткой экономии, ошибочны. Это стало причиной прихода к власти популистов, а также привело к территориальной дезинтеграции, примером которой является Brexit, считает бизнесмен.

«Все, что могло пойти не так, пошло не так», — заявлял Сорос.

Европа находится в экзистенциальной опасности, и «это суровая реальность», отмечал он, говоря о назревшей необходимости трансформации Евросоюза и отказа от евро.