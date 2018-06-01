На Украине запретили российские деньги

На Украине запретили российские банкноту и монету, на которых изображен Крым

Национальный банк Украины (НБУ) запретил украинским финансовым и небанковским учреждениям принимать еще два вида российских банкнот и монет. Речь идет о купюре номиналом 100 рублей, выпущенной к чемпионату мира по футболу в РФ , на которой изображена карта России с Крымом , и монете номиналом 3 рубля, посвященной Свято-Троицкому собору в Симферополе По данным украинского издания UBR.ua, Нацбанк в пятницу направил банкам, "Укрпочте" и небанковским финучреждениям соответствующую телеграмму. НБУ также потребовал принимать у людей банкноту в 2000 рублей, которая не попадала ни под какие запреты. На ней изображен мост во Владивостоке . Банкнота была введена в оборот одновременно с другой запрещенной купюрой — в 200 рублей (на ней изображен севастопольский памятник и Херсонес Таврический — прим. ТАСС ). Как отметили в издании, "двухтысячная банкнота, похоже, уже по аналогии, на всякий случай, не принимается нашими банками". "Никто не хочет навлекать на себя гнев Нацбанка во время проверок", — подчеркнули в UBR.ua. В октябре 2017 года Национальный банк Украины запретил банкам и всем финансовым учреждениям осуществлять кассовые и другие операции с банкнотами Центрального банка РФ с изображением Крыма. При этом в НБУ заявляли, что полностью ограничивать или запрещать использование российского рубля на территории страны, банк не планирует. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.